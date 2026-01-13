Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας μαζική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας, εκτοξεύοντας συνολικά 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 18 πυραύλους, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/1) η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατόρθωσαν να καταρρίψουν 240 drones και επτά πυραύλους.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός γνωστοποίησε ότι εξαπέλυσε πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, η καταστροφή της συγκεκριμένης εγκατάστασης εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της Ρωσίας να κατασκευάζει drones και, κατ’ επέκταση, να πλήττει πολιτικούς στόχους εντός ουκρανικού εδάφους.

Νεκροί και τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Χάρκοβο

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1), ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου και του Χάρκοβου. Από τα πλήγματα στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι η πρωτεύουσα αποτέλεσε στόχο πυραυλικής επίθεσης, με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, να επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση της απειλής.

«Παραμείνετε σε ασφαλή σημεία. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποίησε ο Τκατσένκο μέσω Telegram.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στην πόλη.

Στο Χάρκοβο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα ρωσικά σύνορα και δέχεται συχνά επιθέσεις, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα στα περίχωρα της πόλης, ενώ έξι τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, κανάλια στο Telegram που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία ανέφεραν ότι περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση από την αρχή του έτους. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο για το συνολικό εύρος της επίθεσης. Από την πλευρά της, η Ρωσία δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

Θάνατος αμάχου στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ

Την ίδια στιγμή, στη Ρωσία, ένας άμαχος σκοτώθηκε στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone σε πολιτικό όχημα εν κινήσει. Την πληροφορία γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θύμα οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV (first-person view).