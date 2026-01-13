Προσφορές €52 δισ. για το ελληνικό 10ετές ομόλογο - Αντλούνται €4 δισ.

Μεγάλο ενδιαφέρον κατέγραψε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε την Τρίτη (13/1) ο ΟΔΔΗΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 51 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί το ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε περί το 3,46%, από 3,53% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται πλέον σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, αντανακλώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, ενώ η Ελλάδα επωφελείται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων υπήρξε υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κάτι που βελτίωσε περαιτέρω το προφίλ δανεισμού.

Πάντως το πρόγραμμα δανεισμού λειτουργεί παράλληλα με το «μαξιλάρι» ρευστότητας, το οποίο παραμένει άνω των 41 δισ. ευρώ.