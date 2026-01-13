ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: «Έξυπνος» οδηγός για το «φορολογικό διαζύγιο»
Φορολογία
11:41 - 13 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: «Έξυπνος» οδηγός για το «φορολογικό διαζύγιο»

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2026 θα μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να υποβάλουν αιτήσεις όσοι και όσες θέλουν να προχωρήσουν σε «φορολογικό διαζύγιο», δηλαδή να καταθέσουν για τα εισοδήματα του 2025, ξεχωριστή φορολογική δήλωση φέτος. Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει και η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο.

Με βάση την ΑΑΔΕ τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις

Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».

Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου, που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων;

Για κάθε φορολογικό έτος, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης (σ.σ. ειδικά για φέτος είναι η 2α Μαρτίου)

Μετά την ημερομηνία αυτή η επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;

Η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Ποιος από τους συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε.;

Οποιοσδήποτε από τους συζύγους ή και οι δύο.

Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνει μέχρι τις 2 Μαρτίου;

Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το τρέχον φορολογικό έτος, θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εφόσον υφίσταται η έγγαμη σχέση, μέχρι την 2α Μαρτίου, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης σε κάποιο έτος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά για το έτος αυτό, από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων, μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία.

Πρόκειται να τελέσω γάμο εντός του έτους υποβολής της δήλωσης Φ.Ε.. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε.;

Από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Συνεπώς, εκ του νόμου, θα υποβάλλετε τη δήλωσή σας ως υπόχρεος χωρίς στοιχεία συζύγου. Η γνωστοποίηση υποβολής χωριστής δήλωσης, θα είναι δυνατή για το φορολογικό έτος εντός του οποίου τελέστηκε ο γάμος.

Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε.;

Όχι, καθόσον για τα ΜΣΣ εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Ναι. Εφόσον η σύζυγος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει προκειμένου να υποβάλει τη δική της δήλωση.

Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Πριν την οριστική απόφαση για «φορολογικό διαζύγιο», οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:

  • Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ.) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο. Για την ανάλωση κεφαλαίου δεν είναι δυνατή η επίκληση εισοδημάτων του άλλου συζύγου.

  • Δεν προβλέπεται μεταφορά αποδείξεων μεταξύ των συζύγων. Επομένως, όποιος δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο αποδείξεων, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς από το όριο του 30%.

  • Η καταβολή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων δεν επηρεάζεται από την επιλογή χωριστής δήλωσης.

  • Κάθε σύζυγος δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στην ιδιόκτητη κατοικία, το ποσοστό συμμετοχής του ως μισθωτής σε ενοικιαζόμενη κατοικία ή το αντίστοιχο ποσοστό δωρεάν παραχώρησης.

  • Τα τέκνα από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

  • Το εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομά του, προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται αποκλειστικά από αυτόν.

  • Όπως και στην κοινή δήλωση, έτσι και στη χωριστή, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενός συζύγου δεν εμποδίζει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλον.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή χωριστών δηλώσεων για συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Ο «οδηγός»

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η ΑΑΔΕ, εξέδωσε «οδηγό» με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του θέματος:

Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής: Φ.Ε.);

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. , εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε τροχιά καθαίρεσης η Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών
Πολιτική

Σε τροχιά καθαίρεσης η Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

Allwyn: Αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ ύψους €3,76 εκατ.
Ανακοινώσεις

Allwyn: Αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ ύψους €3,76 εκατ.

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026, με αξιοσημείωτη όμως ανθεκτικότητα
Οικονομία

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026, με αξιοσημείωτη όμως ανθεκτικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις
Φορολογία

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ