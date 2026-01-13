Σε τροχιά καθαίρεσης η Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

Αν η κα Καρυστιανού δεν απαντήσει ότι παραιτείται από το τον Σύλλογο θα προχωρήσουμε άμεσα σε Γενική Συνέλευση για την καθαίρεσή της, δήλωσε η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, κα Ελένη Βασάρα την Τρίτη (13/1). Ξεκαθάρισε ότι η κα Καρυστιανού δεν θα είναι επικεφαλής των φετινών εκδηλώσεων μνήμης καθώς δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου μετά την ίδρυση του νέου κόμματος ενώ ερωτηθείσα για τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου είπε ότι δεν μπορεί να πάρει θέση καθώς είναι εσωτερικό θέμα του Συλλόγου.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στα Παραπολιτικά:

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Η Καρυστιανού δεν ενημέρωσε κανέναν για πολιτικά σχέδια

«Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούμε αυτονόητο ότι όταν κάποιος από εμάς θέλει να προχωρήσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, να κάνει κόμμα ενώ εκπροσωπεί έναν φορέα ως πρόεδρος θα πρέπει να το πει έγκαιρα και να διαχωρίσει τη θέση του. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου για αυτό και πρέπει να έχει παραιτηθεί για να μην υπάρχουν σκιές όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητά της την οποία ασκεί ως εκπρόσωπος του Συλλόγου. Η κα Καρυστιανού δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο».

Ενώ όφειλε να είχε παραιτηθεί από μόνη της από την προεδρία του Συλλόγου δήλωσε ότι περιμένει να της ζητηθεί με επίσημο mail από τον Σύλλογο. Της ζητήθηκε. Δεν έχει ανταποκριθεί, δεν έχει απαντήσει ακόμη στο Σύλλογο».

Γενική Συνέλευση αν δεν παραιτηθεί

«Της ζητήσαμε να παραιτηθεί, δήλωσε ότι θα το κάνει άμα πάρει επίσημα το αίτημα, δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα και τελικά βγαίνει και δηλώνει χθες ότι «εγώ θέλω με Γενική συνέλευση». Το καταστατικό λέει ότι αν κάποιος δεν ζητήσει να παραιτηθεί αλλά ο Σύλλογος θέλει να τον παύσει τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για να τον καθαιρέσει». Αυτή η στάση δείχνει ή όχι ότι επιδιώκει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δραστηριότητας; Αν δεν απαντήσει ότι παραιτείται θα προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση. … Η διαδικασία θα γίνει άμεσα».

Δεν θέλουμε ταύτιση Συλλόγου με κόμματα

«Εμείς δεν θέλουμε ο Σύλλογός μας να συνδεθεί με το όποιο κόμμα κάνει, δεν θέλουμε ο Σύλλογο να γίνει όχημα για προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες».

Ερωτηθείσα αν έχουν απορρίψει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου

«Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρω θέση για το τι έγινε σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό γιατί είναι θέμα εσωτερικό του Συλλόγου».

Ερωτηθείσα αν εκτιμά ότι η κα Καρυστιανού, μετά την ίδρυση κόμματος, μπορεί να είναι επικεφαλής και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης.

«Η κοινή λογική τι λέει ότι μπορεί σαν επικεφαλής ενός κινήματος που είναι υπό διαμόρφωση το κόμμα να κάνει αυτή την εκδήλωση; Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου».