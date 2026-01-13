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Παγκόσμια Τράπεζα: Ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2026, αλλά οι φτωχοί «φτωχότεροι»
Ειδήσεις
17:49 - 13 Ιαν 2026

Παγκόσμια Τράπεζα: Ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2026, αλλά οι φτωχοί «φτωχότεροι»

Reporter.gr Newsroom
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Η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε ελαφρώς τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, η ανάπτυξη αναμένεται στο 2,6% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,4%.

Η νέα έκθεση δείχνει επίσης ότι η παγκόσμια οικονομία πέρυσι ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν, με ανάπτυξη 2,7% το 2025, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του περασμένου Ιουνίου για 2,3%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αναθεώρησης αποδίδεται στην καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση των ΗΠΑ, παρά τις διαταραχές στο εμπόριο λόγω δασμών.

Ο Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει χαμηλή σε ιστορικό επίπεδο: «Κάθε χρόνο που περνά, η παγκόσμια οικονομία γίνεται λιγότερο ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και φαινομενικά πιο ανθεκτική στην πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο οικονομικός δυναμισμός και η ανθεκτικότητα δεν μπορούν να αποκλίνουν για πολύ χωρίς να διαταράξουν τα δημόσια οικονομικά και τις πιστωτικές αγορές».

Ταυτόχρονα, η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι το ένα τέταρτο των χωρών στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι σήμερα φτωχότερες από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία το 2019. Πολλές από αυτές τις χώρες, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, υπέστησαν αρνητικά σοκ τα τελευταία έξι χρόνια, υπογραμμίζοντας τις ανισότητες στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο παρουσιάζει «καθοδική πορεία» από την πανδημία και δεν επαρκεί για να μειωθεί η ακραία φτώχεια ή να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις περιοχές που το χρειάζονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, η οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να επιβραδυνθεί από 4,2% πέρυσι σε 4% το 2026.

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελεί υπενθύμιση ότι, παρά την παγκόσμια ανάκαμψη, οι οικονομικές ανισότητες παραμένουν έντονες και η στήριξη των πιο ευάλωτων χωρών εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

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