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Πλήγμα για τον Ζελένσκι: Το κοινοβούλιο μπλόκαρε τον διορισμό του Σμιχάλ στο υπουργείο Ενέργειας
Ειδήσεις
18:27 - 13 Ιαν 2026

Πλήγμα για τον Ζελένσκι: Το κοινοβούλιο μπλόκαρε τον διορισμό του Σμιχάλ στο υπουργείο Ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Το ουκρανικό κοινοβούλιο απέρριψε την Τρίτη τον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ ως νέου υπουργού Ενέργειας, σημειώνοντας μια σπάνια κοινοβουλευτική αντίσταση στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να αναδιατάξει βασικούς τομείς της κυβέρνησης σε κρίσιμη περίοδο πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργός για πέντε χρόνια και νυν υπουργός Άμυνας από πέρσι, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός τομέα που πλήττεται από κατηγορίες διαφθοράς και επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ο διορισμός του δεν έλαβε τις απαιτούμενες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ, ενώ τρία κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία.

Πριν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, κατά την οποία οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να εκλέξουν τον επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας ως νέο υπουργό Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει τον ανασχηματισμό εν καιρώ πολέμου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει αστάθεια.

Η Solomiia Bobrovska, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος Holos και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής άμυνας, δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Σμιχάλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα υπουργείο που εξακολουθεί να χρειάζεται να «ενισχύσει τη δύναμή του». Το Holos ήταν ένα από τα κόμματα που απέχουν από την ψηφοφορία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχο σε βασικούς τομείς του κράτους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πολεμικής πίεσης και πολιτικής αβεβαιότητας.

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