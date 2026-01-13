Υπόθεση Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στην έρευνα του Κογκρέσου

Οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν την Τρίτη 13/1 να συμμετάσχουν σε έρευνα του Κογκρέσου, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, για τον αποθανόντα Τζέφρι Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως κομματική ενέργεια, σύμφωνα με το Reuters.

Σε επιστολή τους προς τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Κλίντον έγραψαν ότι «κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει ή έχει υποφέρει αρκετά και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Για εμάς, αυτή η στιγμή έχει έρθει».

Η επιστολή, που μοιράστηκε η Χίλαρι Κλίντον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι οι ίδιοι προσπάθησαν να παράσχουν τις λίγες πληροφορίες που είχαν για να βοηθήσουν στην έρευνα. Παράλληλα, κατηγόρησαν τον Κόμερ ότι αποσπά την προσοχή από τις αποτυχίες της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας ότι «εάν η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να διερευνήσει και να διώξει αυτά τα εγκλήματα, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της δουλειάς σας… Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το κάνετε».

Οι Κλίντον κατήγγειλαν επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για αυτό που κάνετε εκτός από την κομματική πολιτική» και προειδοποίησαν ότι αναμένουν από τον Κόμερ να δώσει εντολή στην επιτροπή να τους καταδικάσει για περιφρόνηση, εάν επιμείνουν στην πίεση για εμφάνισή τους.

Ο Κόμερ, από την πλευρά του, απείλησε να καταδικάσει τους Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

Η κίνηση των Κλίντον έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων γύρω από την έρευνα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και την αντιμετώπιση των ευθυνών της κυβέρνησης Τραμπ στην υπόθεση.