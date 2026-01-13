Μέτσολα: Κυρώσεις στο Ιράν από την ΕΕ και γρήγορα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις πιέσεις στο καθεστώς του Ιράν, με τη Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ζητά «γρήγορη δράση» και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται άμεσες πρωτοβουλίες για την επιβολή νέων κυρώσεων, εν μέσω της βίαιης καταστολής των μαζικών διαδηλώσεων σε περισσότερες από 100 πόλεις της χώρας.

Η Μέτσολα δήλωσε στο POLITICO ότι η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει «οποιαδήποτε μελλοντικά μέτρα ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ» και προειδοποίησε ότι η αδράνεια θα στείλει λάθος μήνυμα στους γενναίους Ιρανούς διαδηλωτές που μάχονται για δικαιοσύνη και ελευθερία. Παράλληλα, απαγόρευσε σε όλους τους Ιρανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους την είσοδο στα κτίρια και τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι προτάσεις που εξετάζονται στις Βρυξέλλες περιλαμβάνουν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα του καθεστώτος που ευθύνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρουσιάσει σύντομα σχέδιο για το νέο κύμα μέτρων, ενώ η γερμανική κυβέρνηση, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι «η βία του καθεστώτος δεν είναι ένδειξη δύναμης, αλλά αδυναμίας».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της οικονομικής κρίσης, του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού και της κατάρρευσης του νομίσματος, αλλά σύντομα μετατράπηκαν σε εθνική εξέγερση που αμφισβητεί άμεσα το αυταρχικό καθεστώς των Αγιατολάχ. Παρά τη δυσκολία επαλήθευσης των στοιχείων λόγω διακοπής των επικοινωνιών, αναφέρεται ότι περίπου 2.000 άτομα έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποιούν επίσης τη στάση τους: ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεργαστεί με το Ιράν θα αντιμετωπίσει δασμούς 25% σε όλες τις συναλλαγές με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για να στηρίξει τους διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στρατιωτικών ενεργειών.

Η Μέτσολα υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές, διασφαλίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πολιτικά, στρατιωτικά ή δικαστικά θα λογοδοτήσουν. «Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα γίνουν ανεκτές», τόνισε, ενώ η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τη δέσμευσή της για άμεση προώθηση των κυρώσεων.

Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει τεταμένη, με τις δυτικές κυβερνήσεις να προσπαθούν να συντονίσουν πολιτική και οικονομική πίεση στο καθεστώς, ώστε να σταματήσει η βία και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών.