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Η Κίνα καταγράφει ιστορικό εμπορικό πλεόνασμα για το 2025 παρά την πίεση των ΗΠΑ
Ειδήσεις
19:05 - 14 Ιαν 2026

Η Κίνα καταγράφει ιστορικό εμπορικό πλεόνασμα για το 2025 παρά την πίεση των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι εξαγωγές της για το 2025 έφτασαν σε ιστορικό επίπεδο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, παρά τους υψηλούς δασμούς και την εμπορική πολιτική που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ανήλθε σε 1,19 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν το πλεόνασμα είχε φτάσει τα 993 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μέγεθος αυτό είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική των κινεζικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με το BBC, τα μηνιαία εμπορικά πλεονάσματα της Κίνας το 2025 ξεπέρασαν επτά φορές τα 100 δισ. δολάρια, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι δασμοί των ΗΠΑ επηρέασαν ελάχιστα τις κινεζικές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Η μείωση του εμπορίου με τις ΗΠΑ αντισταθμίστηκε από αύξηση εξαγωγών σε περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική. Παράλληλα, η αποδυνάμωση του γιουάν, η υψηλή παραγωγή αγαθών και ο πληθωρισμός στις δυτικές χώρες συνέβαλαν στο να καταστούν τα κινεζικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, που συνεχίζουν να αυξάνονται, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της Κίνας να ηγηθεί στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Αντίθετα, οι εισαγωγές της Κίνας σημείωσαν πολύ πιο περιορισμένη αύξηση, μόλις 0,5%, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία των κινεζικών εξαγωγών αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς τα κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες εδραιώνονται ολοένα περισσότερο στις παγκόσμιες αγορές, παρά τις εμπορικές προκλήσεις και τους δασμούς από τις ΗΠΑ.

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