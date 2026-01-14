Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τον πλανήτη το 2026

Η οικονομική αντιπαράθεση μεταξύ κρατών αναδείχθηκε ως η κορυφαία ανησυχία για το 2026 στην ετήσια έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, η οποία δόθηκε σήμερα (14/1) στη δημοσιότητα. Αντικαθιστά πλέον την ένοπλη σύγκρουση ως τη μεγαλύτερη ανησυχία των περισσότερων από 1.300 ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα από όλο τον κόσμο.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι υποχωρούν στην κατάταξη, ενώ νέες ανησυχίες ήρθαν στο προσκήνιο, κυρίως οι φόβοι για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ανεπαρκούς διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η Σααντία Ζαχίντι, γενική διευθύντρια της ετήσιας διάσκεψης του WEF στο Νταβός, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ως παραδείγματα «γεωοικονομικής αντιπαράθεσης» την αύξηση των δασμών, τους ελέγχους στις ξένες επενδύσεις και τον πιο αυστηρό έλεγχο κρίσιμων πόρων, όπως τα σπάνια ορυκτά. «Όταν τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής ουσιαστικά γίνονται όπλα αντί για βάση συνεργασίας», τόνισε η ίδια σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Οι πολιτικές «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αμερικανικών δασμών διεθνώς και έχουν εντείνει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία κυριαρχεί στην παραγωγή κρίσιμων ορυκτών και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για τα επόμενα δύο χρόνια, οι ανησυχίες για ακραία καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν από τη 2η στην 4η θέση, ενώ η μόλυνση από την 6η στην 9η. Παράλληλα, οι ανησυχίες για κρίσιμες αλλαγές στα οικοσυστήματα και για την απώλεια βιοποικιλότητας μειώθηκαν κατά επτά και πέντε θέσεις αντίστοιχα. Ωστόσο, οι ίδιοι συμμετέχοντες ανέδειξαν αυτές τις περιβαλλοντικές ανησυχίες στις τρεις πρώτες θέσεις όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τους κινδύνους σε ορίζοντα δέκα ετών.

Η ανησυχία για τα «δυσμενή αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης» κατατάσσεται στην 30ή θέση σε ορίζοντα δύο ετών, αλλά ανεβαίνει στην 5η θέση σε ορίζοντα δέκα ετών. Η Ζαχίντι επισήμανε ότι η έρευνα δείχνει πως οι βασικές ανησυχίες εστιάζουν στο πώς η ανεπαρκής διακυβέρνηση γύρω από την AI μπορεί να επηρεάσει τις θέσεις εργασίας, την κοινωνία και την ψυχική υγεία, ενώ η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο πολέμου.

Στην ετήσια έρευνα του WEF συμμετείχαν περισσότεροι από 1.300 παγκόσμιοι ηγέτες και ειδικοί από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών.