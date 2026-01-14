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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ανοδικά καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες για τη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
19:15 - 14 Ιαν 2026

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ανοδικά καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ανοδικά την Τετάρτη (14/1), καθώς οι επενδυτές στην περιοχή εστίασαν στην επερχόμενη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών, Γροιλανδών και Δανών αξιωματούχων για να συζητήσουν το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο σχεδόν 0,2% στις 611,48, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Στους βασικούς δείκτες τώρα, ο CAC 40 στη Γαλλία υποχώρησε 0,19% κινούμενος στις 8,330.97 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο γερμανικός DAX κατά 0,44% στις 25,298.72 μονάδες. Στον αντίποδα, θετικά έκλεισε τη συνεδρίαση ο βρετανικός FTSE ενισχυόμενος κατά 0,34% στις 10,172.16 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε σε θετικός έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,05% στις 17,695.70 μονάδες, ενώ και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,10% στις 8,567.52 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ανοδικά έκλεισε και ο ιταλικός MIB κατά 0,20% στις 45,616.50 μονάδες.

Όλοι οι προβολείς σήμερα ήταν στραμμένοι στην προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio και των αξιωματούχων από τη Γροιλανδία και τη Δανία, όπου αναμένονται συνομιλίες σχετικά με τις επανειλημμένες πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, για την «απόκτηση» του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Υπενθυμίζεται ότι Δανία και Γροιλανδία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, αλλά ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και στρατιωτικής δράσης για να το κατακτήσει.

Στον εταιρικό τομέα, η ενεργειακή εταιρεία BP προειδοποίησε ότι αναμένει ζημίες απομείωσης ύψους μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σχετιζόμενες με τις μονάδες φυσικού αερίου και χαμηλού άνθρακα, οι οποίες δεν θα συμπεριληφθούν στα βασικά κέρδη. Προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει ασθενέστερα αποτελέσματα από το εμπόριο πετρελαίου σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Παρά τις ανακοινώσεις, οι μετοχές της BP στο Λονδίνο έκλεισαν σχεδόν 1,2% υψηλότερα.

Οι μετοχές της μεταλλευτικής εταιρείας Fresnillo — του μεγαλύτερου παραγωγού αργύρου στον κόσμο — άγγιξαν νέα ιστορικά υψηλά μετά το άνοιγμα, πριν υποχωρήσουν και τελικά έκλεισαν με πτώση 0,4%. Η άνοδος ήρθε καθώς η τιμή του spot αργύρου ξεπέρασε τα 90 δολάρια την ουγκιά για πρώτη φορά.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι μετοχές του μεταλλευτικού τομέα σημείωσαν κέρδη σήμερα, με τον δείκτη Stoxx Basic Resources να κλείνει 1,5% υψηλότερα, καθώς οι τιμές του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού συνέχισαν την άνοδό τους.

Στον κλάδο της άμυνας, παρότι οι μετοχές αρχικά κινήθηκαν ανοδικά, έκλεισαν τελικά με πτώση, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να υποχωρεί 1,5%, υπό το βάρος της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης για τη Γροιλανδία, των εκτεταμένων και βίαιων διαδηλώσεων στο Ιράν — και της υπόσχεσης των ΗΠΑ να επέμβουν αν εκτελεστούν διαδηλωτές — αλλά και των εξελίξεων μετά την απομάκρυνση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro.

Τέλος, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου — που θεωρούνται σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού μακροπρόθεσμα στη Βρετανία — υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024. Τα γερμανικά ομόλογα (gilts) κινήθηκαν περίπου 0,06 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 4,343%, την Τετάρτη το μεσημέρι

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