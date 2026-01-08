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Aστυνομικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα στη Μινεάπολη - Τον «καλύπτει» ο Τραμπ
Ειδήσεις
08:44 - 08 Ιαν 2026

Aστυνομικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα στη Μινεάπολη - Τον «καλύπτει» ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Αστυνομικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα στη Μινεάπολη μέσα στο αμάξι της.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η γυναίκα προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεάπολη. «Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Πάντως, από βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν φαίνεται οι αστυνομικοί να διατρέχουν κίνδυνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiyjfgjaz89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfizaipxfszl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 09:34
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