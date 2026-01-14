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Γουίτκοφ: Ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς
Ειδήσεις
19:40 - 14 Ιαν 2026

Γουίτκοφ: Ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε σήμερα (14/1) την ενεργοποίηση της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, με βασικό στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, γνωστοποίησε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διοίκηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γουίτκοφ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τη Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, περιλαμβανομένης της άμεσης παράδοσης και του τελευταίου νεκρού ομήρου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει, εκτός από τη σύσταση μεταβατικής διοίκησης, τον πλήρη αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

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