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Γερμανία: Επιδείνωση επιχειρηματικού κλίματος στις κατασκευές κατοικιών
Ειδήσεις
09:27 - 15 Ιαν 2026

Γερμανία: Επιδείνωση επιχειρηματικού κλίματος στις κατασκευές κατοικιών

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον κλάδο της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία επιδεινώθηκε ελαφρώς στο τέλος του έτους, όπως δείχνει ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ινστιτούτου ifo, ο οποίος υποχώρησε τον Δεκέμβριο από τις -19,3 στις -20,6 μονάδες.  

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν τόσο την τρέχουσα κατάστασή τους όσο και τις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες ως χειρότερες. «Η οικιστική κατασκευή δεν καταφέρνει να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο», δηλώνει ο Κλάους Βολράμπε, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου εξακολουθούν να παραμένουν».

Το ποσοστό των εταιρειών οικιστικής κατασκευής που αναφέρουν ανεπαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξήθηκε περαιτέρω, από 47,0% σε 47,7%.

Οι ακυρώσεις έργων αυξήθηκαν επίσης εκ νέου: το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ακυρωμένα κατασκευαστικά έργα ανέβηκε από 11,0% σε 11,5%.

«Η πρόσφατη αύξηση των οικοδομικών αδειών για κατοικίες δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στο κλίμα των επιχειρήσεων», σημειώνει ο Βολράμπε, συμπληρώνοντας ότι «πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αναμένουν μια αισθητή ανάκαμψη της ζήτησης».

Κατά μέσο όρο, απαιτούνται 3 έως 6 μήνες μέχρι οι εκδοθείσες άδειες να μετατραπούν σε πραγματικές παραγγελίες για τις επιχειρήσεις.

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