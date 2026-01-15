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Γερουσία: Δεν πέρασε το μπλόκο σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
09:59 - 15 Ιαν 2026

Γερουσία: Δεν πέρασε το μπλόκο σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλόκαρε τελικά ένα διακομματικό μέτρο που στόχευε να αποτρέψει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα, καθώς δύο Ρεπουμπλικανοί απέσυραν τη στήριξή τους υπό πίεση από την κυβέρνηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί πέτυχαν, την τελευταία στιγμή, να σταματήσουν τη συζήτηση για το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική δράση της κυβέρνησης στη χώρα της Νότιας Αμερικής είχε ολοκληρωθεί και ότι το νομοσχέδιο ήταν πλέον άνευ αντικειμένου. Η διαδικαστική αυτή κίνηση εγκρίθηκε με ψήφους 51-50, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να σπάει την ισοψηφία.

Τρεις Ρεπουμπλικανοί — οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Λίζα Μουρκόφσκι (Αλάσκα) και Ραντ Πολ (Κεντάκι) — ενώθηκαν με όλους τους Δημοκρατικούς ψηφίζοντας υπέρ της συνέχισης της εξέτασης του ψηφίσματος. Ωστόσο, δύο ακόμα τελικά άλλαξαν στάση.

Η ψηφοφορία έρχεται μία εβδομάδα αφότου πέντε Ρεπουμπλικανοί βοήθησαν να προωθηθεί το ψήφισμα, μετά την εντυπωσιακή στρατιωτική επιδρομή αυτού του μήνα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Ο Τραμπ επιτέθηκε μετά την προηγούμενη ψηφοφορία, στοχοποιώντας τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφωνώντας προσωπικά σε ορισμένους από αυτούς, προσπαθώντας να τορπιλίσει το μέτρο.

Ένας από αυτούς, ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ (Ρεπουμπλικανός–Μιζούρι), αμφιταλαντεύθηκε και τελικά πείστηκε να μη στηρίξει το ψήφισμα: «Απάντησε στις ανησυχίες μου πολύ άμεσα όσον αφορά τις δυνάμεις κατοχής και περαιτέρω στρατιωτικές εχθροπραξίες με χερσαία στρατεύματα», δήλωσε ο Χόλεϊ για τον Ρούμπιο. «Μου είπε ξεκάθαρα: Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό».

Ο γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ (Ρεπουμπλικανός–Ιντιάνα), που έδωσε την άλλη καθοριστική ψήφο κατά του μέτρου, δήλωσε ότι έλαβε «δέσμευση πως, αν ο πρόεδρος Τραμπ κρίνει ότι απαιτούνται αμερικανικές δυνάμεις σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση θα προσέλθει εκ των προτέρων στο Κογκρέσο για να ζητήσει εξουσιοδότηση χρήσης βίας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία, ο Γιανγκ αρνήθηκε να ορίσει τι συνιστά «μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Ο Ρούμπιο συμφώνησε επίσης να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσει τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη δήλωση του Γιανγκ.

Οι Δημοκρατικοί, πάντως, έχουν δεσμευθεί να συνεχίσουν να προκαλούν ψηφοφορίες για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, καθώς ο Τραμπ απειλεί με περαιτέρω επιθέσεις, μεταξύ άλλων κατά του Ιράν, της Κούβας και της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει στη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 10:31
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