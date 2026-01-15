Σκάνδαλο διαφθοράς στην Κύπρο: Η πρώτη πολιτική ήττα Χριστοδουλίδη

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει στενούς συνεργάτες του προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, να εμπλέκονται σε αδιαφανείς διαδικασίες προεκλογικής χρηματοδότησης και σε εξίσου αδιαφανείς απόπειρες προσέλκυσης επενδύσεων και πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον.

Μία εβδομάδα μετά τη διαρροή του βίντεο – στο οποίο πρωταγωνιστούν ο παραιτηθείς διευθυντής του Γραφείου του και κουνιάδος του, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO της κατασκευαστικής «Cyfield», Γιώργος Χρυσοχόος – τα ερωτήματα, αντί να μειώνονται, αυξάνονται, λέει στο «R» ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

«Απαιτούνται παραιτήσεις, αλλά και απαντήσεις», τονίζει ο ίδιος, εξηγώντας πως είναι εμφανές ότι γύρω από τον κ. Χριστοδουλίδη είχε στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός διαπλοκής και πελατειακών σχέσεων, για τον οποίο είναι απίθανο να μην γνώριζε.

Κατά το ΑΚΕΛ, οι ίδιες οι αντιδράσεις της κυβέρνησης καταδεικνύουν ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν κοινωνός των ενεργειών που επιχειρήθηκαν, οι οποίες θέτουν σοβαρά ηθικά και ποινικά ζητήματα. Παράλληλα, το γεγονός πως ο κ. Χαραλάμπους ήταν το δεξί χέρι του προέδρου ήδη πριν από την έναρξη της θητείας του το 2023, ως campaign manager της προεκλογικής του εκστρατείας, καθιστά το σενάριο της μη εμπλοκής του ακόμη πιο ασθενές.

«Όλα γίνονται αργοπορημένα και με το στανιό»

Βασική κριτική της αντιπολίτευσης είναι πως οι αντιδράσεις του κ. Χριστοδουλίδη είναι καθυστερημένες, αποκαλύπτοντας τάσεις συγκάλυψης και αποπροσανατολισμού της συζήτησης.

Τις τελευταίες μέρες, η προεδρία προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από τους εμπλεκόμενους κκ. Χρυσοχόου και Λακκοτρύπη· δύο πρόσωπα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», που αποκαλύπτει φωτογραφίες των κκ. Χρυσοχόου και Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό, διαψεύδει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι δεν είχαν καμία επαφή μετά τις εκλογές.

Σε αυτό ήρθε να προστεθεί η αποκάλυψη της ίδιας εφημερίδας ότι στις 9 Δεκεμβρίου οι κκ. Χαραλάμπους και Λακκοτρύπης πραγματοποίησαν βιντεοκλήση με τον φερόμενο επενδυτή «Φλορίν Γκεοργκίου» της υποτιθέμενης επενδυτικής εταιρείας Stratix Wealth. Το δημοσίευμα αυτό – που δεν έχει, μέχρι στιγμής, διαψευστεί – αποδεικνύει ότι ο πρώην υπουργός Ενέργειας δεν δρούσε μόνος του, αλλά σε άμεση συνεργασία με το περιβάλλον του προέδρου.

Ως αποτυχημένη «γραμμή άμυνας» χαρακτηρίζεται από πολιτικούς κύκλους της Κύπρου και το αφήγημα ότι πρόκειται περί «υβριδικής επίθεσης» από τρίτη χώρα, με τις διαρροές να κατονομάζουν πότε τη Ρωσία, πότε την Τουρκία και πότε ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Ακόμα κι αν χάριν συζήτησης υιοθετήσουμε αυτό το αφήγημα, τότε οι κυβερνητικές ευθύνες είναι ακόμη μεγαλύτερες, αφού έδωσε λαβή σε όσους θέλουν να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και να πληγεί η εικόνα της Κύπρου σε μία περίοδο που έχει αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», λέει στο «R» ο Ορέστης Μάτσας, μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας και ακτιβιστής.

Το «θολό» τοπίο γύρω από τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Στο επίμαχο βίντεο, αφήνεται να εννοηθεί ότι κάποιος θα μπορούσε να παρακάμψει τη γραφειοκρατία ή να κερδίσει την εύνοια του προέδρου, μέσω δωρεάς προς τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης· ενός φιλανθρωπικού ταμείου, με σκοπό την παροχή φοιτητικών υποτροφιών, που ιδρύθηκε το 2015 με πρόεδρό του την εκάστοτε Πρώτη Κυρία. Μέχρι πρότινος, δηλαδή, την κα Φιλίππα Καρσερά, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της, κάνοντας λόγο για «ανελέητες» επιθέσεις και οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμισης.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω φορέας απασχολεί την επικαιρότητα.

Τον Ιούνιο του 2024, ο ΔΗΣΥ κατέθεσε πρόταση νόμου, την οποία στήριξε και το ΑΚΕΛ, για δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων σχετικά με τις δωρεές. Η κα Καρσερά είχε τονίσει τότε πως μία ενδεχόμενη τροποποίηση θα μπορούσε «να συρρικνώσει το έργο του φορέα». Τελικά, παρότι η πρόταση πήρε το «πράσινο φως» από τη Βουλή, κρίθηκε αντισυνταγματική λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν προχώρησε.

Τον Νοέμβριο του 2025 το θέμα επανήλθε, μετά από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία αποκάλυψε περιπτώσεις εταιρειών που εισέφεραν μεγάλα ποσά, ενώ παράλληλα συναλλάσσονταν με το κράτος. Η Υπηρεσία εισηγήθηκε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για δωρεές άνω των €20.000 ετησίως, με τη Διαχειριστική Επιτροπή του φορέα να αντιτάσσεται και να αφήνει υπόνοιες για υποκινούμενες ενέργειες και σκοπιμότητες του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.

Ωστόσο, την Τρίτη (13/1), ο φορέας έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση με άμεση ισχύ για τις χορηγίες άνω των €20.000 που θα γίνονται στο εξής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται, όμως, και όσες έχουν γίνει από το 2023 μέχρι σήμερα, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα €5 εκατ.

Σημειώνεται πως εξαιτίας των ζητημάτων αδιαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει, τόσο ο ΔΗΣΥ, όσο και το ΑΚΕΛ ζητούν την πλήρη κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει με καχυποψία τη Γενική Εισαγγελία, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας – ο μόνος που έχει το δικαίωμα να εκκινήσει ποινική διαδικασία, όντας ταυτόχρονα και νομικός σύμβουλος του κράτους – διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν προκειμένω, ο νυν Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης στην τελευταία κυβέρνηση Αναστασιάδη (2019-2020), στην οποία ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν υπουργός Εξωτερικών (2018-2022). Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, πέραν τούτου, οι δύο άνδρες διατηρούν και φιλικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή από τον κ. Σαββίδη θεωρείται μία θετική κίνηση. Οι εκτιμήσεις, πάντως, παραμένουν ακόμη επιφυλακτικές, τονίζοντας πως όλα τελικά θα κριθούν από το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Από τη μάχη κατά της διαφθοράς στην αποσταθεροποίηση

«Η δέσμευσή του κ. Χριστοδουλίδη ότι θα καταπολεμήσει τη διαφθορά ήταν εξαρχής προσχηματική», υποστηρίζει ο Ορέστης Μάτσας, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αρχικά είχε καταφέρει να κερδίσει μεγάλη κοινωνική αποδοχή.

«Η δημοτικότητά του έπεσε απότομα όταν φάνηκε ότι συνεχίζει την ευνοιοκρατία της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά, τώρα είναι η πρώτη φορά που η λαϊκή κατακραυγή είναι τόσο έντονη και έχουν προκληθεί αντιδράσεις σε ένα πρωτόγνωρα μεγάλο μέρος της κοινωνίας», προσθέτει ο ίδιος, σημειώνοντας πως οι υποψίες που ήδη υπήρχαν «πλέον έχουν αποκτήσει εικόνα και ήχο».

Εν μέσω της γενικευμένης αναταραχής, τα συμπολιτευόμενα κόμματα έχουν αναγκαστεί να πάρουν αποστάσεις, πιέζοντας για ενεργοποίηση των θεσμών και διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εκφράσει την πρόθεση να αποσύρουν τη στήριξή τους στην κυβέρνηση. Ωστόσο, η επικριτική τους στάση, σε συνδυασμό με το ότι δεν προκύπτει καμία δική τους εμπλοκή στο σκάνδαλο, εκτιμάται ότι δεν θα τους προκαλέσει υπολογίσιμες απώλειες στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος – όπως μας μεταφέρουν πολιτικές πηγές – επιχειρεί ήδη «άνοιγμα» προς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ενδυναμωμένο, με προοπτική να καταλάβει την τρίτη θέση στην εκλογική «μάχη».

Όσο για το πολιτικό μέλλον του ιδίου, οι εκτιμήσεις είναι επιφυλακτικές ως προς το εάν θα καταφέρει να επανεκλεγεί στην προεδρία το 2028. Ωστόσο, το σενάριο παραίτησής του θεωρείται απίθανο, ιδίως από τη στιγμή που η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ενδεικτικό, άλλωστε, είναι πως θέμα παραίτησης δεν έχει θέσει κανένα κόμμα, με το ΑΚΕΛ να επιμένει στην ανάγκη για κάθαρση, δηλώνοντας πως δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Φαίνεται, πάντως, πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και η στάση του ΑΚΕΛ θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις εξελίξεις.

Εξάλλου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να δημοσιοποιηθεί εν ευθέτω χρόνο κι άλλο υλικό – εξίσου ή και περισσότερο επιβαρυντικό – με δεδομένο ότι το υπάρχον οκτάλεπτο βίντεο αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής καταγραφής.