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Οι απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία ανοίγουν σενάρια εμπορικού πολέμου
Ειδήσεις
12:43 - 16 Ιαν 2026

Οι απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία ανοίγουν σενάρια εμπορικού πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Μια ενδεχόμενη κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να καταλάβουν τη Γροιλανδία θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ενώ αναλυτής δήλωσε στο CNBC ότι δασμοί ή οικονομικές κυρώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν «εμπορικό πόλεμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τη ρητορική του υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας — χωρίς να αποκλείει ακόμη και τη χρήση βίας. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για το μέλλον του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο ολοκληρώθηκαν χωρίς διπλωματική πρόοδο, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε στους Financial Times την Παρασκευή ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά, εάν ο Τραμπ προχωρήσει σε κίνηση κατά του αυτοδιοικούμενου δανικού εδάφους.

«Η Γροιλανδία αποτελεί κυρίαρχο τμήμα ενός κυρίαρχου κράτους που είναι μέλος της Ε.Ε. Αυτό δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί κανείς να παίζει», τόνισε.

Ερωτηθείς αν η Ε.Ε. θα επέβαλλε οικονομικές κυρώσεις στις ΗΠΑ σε περίπτωση εισβολής στη Γροιλανδία, ο Λεσκίρ απάντησε: «Δεν θα πάω τόσο μακριά. Προφανώς, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα μιλούσαμε για έναν εντελώς νέο κόσμο και θα έπρεπε να προσαρμοστούμε αναλόγως».

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς αναμενόταν επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής Δημοκρατικούς στην Κοπεγχάγη για συνομιλίες με Δανούς βουλευτές.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αναλυτές ανέφεραν στο CNBC ότι επιδιώκει να αποτρέψει ανταγωνιστές από τον έλεγχο αναδυόμενων εμπορικών οδών, καθώς και από την εκμετάλλευση κρίσιμων ορυκτών, σημαντικών για κλάδους όπως η άμυνα.

Ο Νταν Αλαμάριου, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής της Alpine Macro, δήλωσε ότι «σημαντική» οικονομική πίεση, μέσω δασμών ή κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Δανίας, «πιθανότατα θα προκαλούσε ισχυρή αντίδραση της Ε.Ε., η οποία θα απαντούσε αναλόγως, οδηγώντας σε ένα είδος εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ και σε συνεχή κλιμάκωση της αβεβαιότητας».

«Αυτό θα αναστάτωνε τις αγορές», πρόσθεσε. «Θα έθετε επίσης ερωτήματα για το ΝΑΤΟ, αν και δεν προβλέπουμε διάλυση της Συμμαχίας. Οι εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις και οι πιέσεις από τις αγορές πιθανότατα θα συγκρατούσαν τέτοιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ».

Στο μεταξύ, ευρωπαϊκά στρατεύματα έφτασαν στη Γροιλανδία αργά την Πέμπτη, στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής άσκησης.

Η κίνηση αυτή δείχνει στις ΗΠΑ ότι «πρόκειται πρωτίστως για μια συμμαχική προσπάθεια», δήλωσε στο CNBC η Μαρία Μαρτισιούτε, αναλύτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής. «Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα και την ασφάλεια στη Γροιλανδία ή στην ευρύτερη Αρκτική, αυτό δεν είναι θέμα των ΗΠΑ. Μπορεί να γίνει μέσω των συμμάχων».

Η άσκηση, σε συνδυασμό με τις ξεκάθαρες “κόκκινες γραμμές” που έθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μπορεί να «στείλει ένα ισχυρό μήνυμα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Μένει να φανεί πώς θα κινηθούν οι ΗΠΑ από εδώ και πέρα».

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στον τελευταίο προσχέδιο προϋπολογισμού της τον διπλασιασμό των δαπανών για τη Γροιλανδία.

«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται σε εμάς — πολιτικά, οικονομικά, χρηματοδοτικά και σε ό,τι αφορά την ασφάλειά της», δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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