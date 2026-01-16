Γαλλία: Αναθεώρηση του προϋπολογισμού 2026 για να αποφευχθεί πολιτικό αδιέξοδο

Η γαλλική κυβέρνηση προχωρά σε νέες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2026, μετά τη διακοπή της κοινοβουλευτικής συζήτησης που κινδύνευε να καταλήξει σε αποτυχία, καθώς η Εθνοσυνέλευση δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Η υπουργός Οικονομικών, Αμελί ντε Μοντσαλίν, τόνισε ότι οι αλλαγές ισοδυναμούν με νέο κείμενο, το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να περάσει χρησιμοποιώντας συνταγματικά εργαλεία για να αποφύγει ψηφοφορία. «Παρουσιάζουμε νέες προτάσεις και ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τα πολιτικά κόμματα τη γνώμη τους για το πώς να προχωρήσουμε», δήλωσε στο France 2, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε ανούσιες κινήσεις, θέλουμε διαφάνεια για όλους τους Γάλλους πολίτες».

Το γραφείο του πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε ότι οι ενέργειες των αριστερών και ακροδεξιών κομμάτων καθιστούν αδύνατη την έγκριση του προϋπολογισμού μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αφού κανένα κόμμα δεν έχει πλειοψηφία.

Συνταγματικά εργαλεία και αντιδράσεις

Η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που επιτρέπει την παράκαμψη της ψηφοφορίας, ή το σύστημα διατάγματος για την έγκριση του προϋπολογισμού. Ο πρωθυπουργός Λεκορνί είχε υποσχεθεί προηγουμένως να μην χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3, ως παραχώρηση προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που είχαν ανατρέψει τους προκατόχους του.

Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση ή απομάκρυνση πρωθυπουργών, αντιτίθεται πλέον στη χρήση του συστήματος διατάγματος. Όπως δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν, «Θα ήταν εξαιρετικά σοβαρό… σαν μια κρυφή πραξικοπηματική ενέργεια».

Περιεχόμενο και στόχοι των τροποποιήσεων

Η ντε Μοντσαλίν τόνισε ότι οι νέες προτάσεις θα βασίζονται στις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των επαφών με τους Σοσιαλιστές. Οι αλλαγές αναμένεται να περιλαμβάνουν:

Μέτρα για τοπικές και περιφερειακές αρχές

Διορθώσεις στη φορολογία

Σχέδια στήριξης των νέων

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του 2025 είχε εγκριθεί μέσω του άρθρου 49.3, και η κυβέρνηση είχε επιβιώσει, καθώς οι Σοσιαλιστές απείχαν από τις ψηφοφορίες μομφής.

Με την κίνηση αυτή, η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει πολιτικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δημοσιονομικών πολιτικών για το 2026, χωρίς να κινδυνεύει να μπλοκαριστεί από την κοινοβουλευτική πολυκομματική διάταξη.