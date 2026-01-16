Εκρηκτικό ράλι στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος της τελευταίας διετίας

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών, καθώς αλλάζει ραγδαία το κλίμα στην αγορά. Οι traders σπεύδουν να καλύψουν short θέσεις, εν μέσω περιόδων ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών που ενίσχυσαν απότομα τη ζήτηση.

Τα συμβόλαια αναφοράς καταγράφουν άνοδο άνω του 20% σε εβδομαδιαία βάση, τερματίζοντας μια πολυμηνιαία περίοδο υποτονικών διακυμάνσεων εντός στενού εύρους. Το ράλι σηματοδοτεί μια σαφή μεταστροφή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συναντήθηκε με ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Το κλίμα έχει ανατραπεί πλήρως — θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ακόμη και για τέλεια καταιγίδα», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management.

Παρότι οι τιμές απέχουν σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, το απότομο ράλι υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αιχμές ζήτησης και έντονη μεταβλητότητα. Στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, τα αποθέματα καυσίμου θεωρούνταν επαρκή — μάλιστα τότε τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν υιοθετήσει την πιο απαισιόδοξη στάση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι ανησυχίες για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην περιοχή έχουν ενταθεί.

Οι κερδοσκόποι που είχαν ποντάρει σε περαιτέρω πτώση των τιμών άρχισαν να αγοράζουν συμβόλαια για να καλύψουν τις θέσεις τους, προσθέτοντας επιπλέον ορμή στην άνοδο. Αν και τέτοιες έντονες διακυμάνσεις δημιουργούν ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμα κέρδη στην αγορά, συνήθως λειτουργούν εις βάρος της βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από το 52% της χωρητικότητάς τους, έναντι μέσου όρου περίπου 67% για την ίδια περίοδο των τελευταίων πέντε ετών. Οι σημαντικές αναλήψεις από τις αποθήκες έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο ανεπαρκούς πλήρωσης των αποθεμάτων ενόψει του καλοκαιριού, σημείωσε ο Rasmussen.

Βαθύτερες δομικές τομές

Το πρόσφατο ράλι αναδεικνύει και μια βαθύτερη, δομική μεταβολή. Η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευελιξίας που διέθετε στο παρελθόν για να απορροφά σοκ στην προσφορά, με τις αποθήκες να αποτελούν πλέον ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα «μαξιλάρια» ασφαλείας, καθώς η ήπειρος προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η αναπλήρωση των αποθεμάτων προϋποθέτει συνήθως χαμηλότερες τιμές στα θερινά συμβόλαια σε σχέση με εκείνα του επόμενου χειμώνα — μια δομή τιμών που ανετράπη αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία, όπως είχε συμβεί και πριν από έναν χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει καταφέρει να προσελκύσει επαρκείς ποσότητες LNG μέσω θαλάσσιων μεταφορών και ότι οι ροές μέσω των νορβηγικών αγωγών παραμένουν σχετικά σταθερές, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες εβδομάδες εκτόξευσε τη ζήτηση για φυσικό αέριο, η οποία μέχρι πρότινος παρέμενε υποτονική. Η περιοχή, σύμφωνα με αναλυτές, χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο τιμών αρκετά ελκυστικό ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται άλλους αγοραστές για φορτία LNG.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι κερδοσκοπικές ροές ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο, ανέφερε ο James Waddell, επικεφαλής ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου LNG στην Energy Aspects. Όπως εξήγησε, το ψυχρό κύμα στην Ευρώπη και την Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και η αναζωπύρωση των εντάσεων που σχετίζονται με το Ιράν αύξησαν τα ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ οι traders αναγκάστηκαν να κλείσουν short θέσεις που είχαν βασιστεί στην προσδοκία ταχείας επιστροφής του ρωσικού φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα στη Γαλλία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες πυρηνικές μονάδες, αυξάνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Μεγάλη μεταβλητότητα

Οι πρόσφατες μεταβολές στις τιμές αποτελούν υπενθύμιση της εγγενούς μεταβλητότητας της αγοράς, σημείωσε ο Sadnan Ali, αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου της HSBC. Όπως ανέφερε, το ευρωπαϊκό benchmark παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο σε αιφνίδιες αλλαγές του καιρού, απρόβλεπτες διακοπές στην προσφορά και μεταβολές της παγκόσμιας ζήτησης, με τη σημερινή τιμολόγηση να αντανακλά ολοένα και περισσότερο βραχυπρόθεσμη στενότητα.

Τα ολλανδικά συμβόλαια πρώτου μήνα, που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, διαπραγματεύονταν αυξημένα στα … ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 11:38 το πρωί στο Άμστερνταμ, με την εβδομαδιαία άνοδο να διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023.