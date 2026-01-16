Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ - Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, καθώς και ένα σχέδιο μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, αποτελούν βασικά θέματα στην ατζέντα των επερχόμενων συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ουκρανικής αντιπροσωπείας, η οποία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για τις επαφές αυτές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπάρχει προσδοκία ότι σχετικές συμφωνίες θα μπορούσαν να υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, η ουκρανική πλευρά αναμένει επίσης διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον αναφορικά με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, δίπλα στον πρόεδρο της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι δεν αποκλείει συνάντηση με τον Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, μια επαφή που ο Ουκρανός ηγέτης έχει ζητήσει δημόσια.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι υπονομεύει και καθυστερεί τις ειρηνευτικές διαδικασίες, επισημαίνοντας πως τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καταδεικνύουν τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

«Κάθε επίθεση εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας αποκαλύπτει ξεκάθαρα τα αληθινά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν επιδιώκουν συμφωνίες, αλλά τη συνέχιση της καταστροφής της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνέντευξη Τύπου.