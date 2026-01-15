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Ιράν: Αποκλιμάκωση παρατηρείται στις κινητοποιήσεις
Ειδήσεις
13:14 - 15 Ιαν 2026

Ιράν: Αποκλιμάκωση παρατηρείται στις κινητοποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ιρανική δικαστική εξουσία ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/1) ότι ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, δεν θα εκτελεστεί, όπως είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, παρότι ο Σολτανί κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», σε περίπτωση καταδίκης η ποινή του θα είναι φυλάκιση, καθώς η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται για αυτές τις κατηγορίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τετάρτη (14/1) σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για απαγχονισμούς», προσθέτοντας ότι ο απαγχονισμός αποκλείεται πλήρως.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή θεωρείται πιθανό να αποτελεί «στροφή» των ιρανικών αρχών, εν μέρει λόγω της κλιμάκωσης των απειλών στρατιωτικής παρέμβασης από τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γολάμχοσεϊν Μοχσενί-Εζεΐ, είχε απειλήσει με μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ο Ερφάν Σολτανί, υπάλληλος καταστήματος ρούχων, είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου βορειοδυτικά της Τεχεράνης, μετά τη συμμετοχή του σε αντικαθεστωτική διαδήλωση στην πόλη Φαρντίς. Μέχρι πρόσφατα, θεωρείτο ότι θα ήταν το πρώτο άτομο που θα εκτελείτο στο πλαίσιο του νέου κύματος διαδηλώσεων.

Λιγοστεύουν οι διαδηλώσεις

Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιραν μειώνονται, μετά τη φιλοκυβερνητική συγκέντρωση χιλιάδων ατόμων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (12/1). Σποραδικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε μικρές πόλεις, αλλά η δυναμική των προηγούμενων ημερών φαίνεται να έχει εκτονωθεί.

Σημειώνεται ότι η έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και της πολιτοφυλακής, μαζί με τη χρήση βίας, αποθαρρύνει τους πολίτες από περαιτέρω διαμαρτυρίες, ενώ η δημόσια δυσαρέσκεια για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης παραμένει.

Διακοπή πρόσβασης στο ίντερνετ

Την ίδια στιγμή, το μπλακάουτ στο διαδίκτυο στο Ιράν εισέρχεται στην έβδομη ημέρα, με περιορισμένη πρόσβαση σε κινητά, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινωνικά δίκτυα. Η NetBlocks ανέφερε ότι η διακοπή έχει ξεπεράσει πλέον τις 156 ώρες.

Ομαδική κηδεία στην Τεχεράνη

Την Τετάρτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης για την κηδεία περισσότερων από 300 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτών. Πολλοί κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φωτογραφίες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τα φέρετρα ήταν καλυμμένα με ιρανικές σημαίες και τριαντάφυλλα. Ο κεντρικός ομιλητής κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αναταραχή και τις κυρώσεις για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Η θέση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών φαίνεται να μειώνονται και ότι δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης μπορεί να καταρρεύσει λόγω των διαμαρτυριών, αλλά πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε καθεστώς μπορεί να αποτύχει. Παράλληλα, δεν απέκλεισε πιθανή στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

Σε ξεχωριστή αναφορά, σχολίασε τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ωραίο τύπο», αλλά αμφισβήτησε την ικανότητά του να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη για να κυβερνήσει τη χώρα.

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