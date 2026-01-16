Σύσταση στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (EASA) απηύθυνε σήμερα σύσταση προς τις αεροπορικές εταιρείες των χωρών της Ε.Ε. να αποφεύγουν να πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Στην προειδοποίησή του σχετικά με περιοχές πιθανών συγκρούσεων, ο οργανισμός τόνισε ότι «η παρουσία όπλων μεγάλης εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες αντιδράσεις από κρατικές αρχές, δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις σε όλα τα υψόμετρα». Σύμφωνα με τις οδηγίες του EASA, οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να αποφεύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο που καλύπτει το FIR Τεχεράνης.

Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων και του πιθανού ενδεχομένου στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, οι ιρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένης αναγνώρισης των αεροσκαφών εντός του ιρανικού εναέριου χώρου, σημείωσε ο EASA.