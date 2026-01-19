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ΔΝΤ: Ανθεκτική η παγκόσμια ανάπτυξη – Ρίσκο η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
Ειδήσεις
12:26 - 19 Ιαν 2026

ΔΝΤ: Ανθεκτική η παγκόσμια ανάπτυξη – Ρίσκο η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Reporter.gr Newsroom
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Σε μικρή ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών του για την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση κατά το τρέχον έτος προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι φόβοι για τη δημιουργία «φούσκας» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι συνεχιζόμενες εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές κινδύνου για τη διεθνή οικονομία.  

Σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της έκθεσης World Economic Outlook, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (19/1), το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,3% φέτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 3,1% τον Οκτώβριο. Η πρόβλεψη για το 2027 παραμένει σταθερή στο 3,2%.

Το Ταμείο τονίζει ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που σήμερα στηρίζουν τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας —όπως η έντονη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύει τις αγορές μετοχών και η σχετική αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων— ενδέχεται να εξελιχθούν σε εστίες αστάθειας, σε περίπτωση που η τάση αυτή αντιστραφεί.

«Εξακολουθούμε να ανησυχούμε ότι η οικονομία είναι εκτεθειμένη σε δυνητικά ισχυρούς κραδασμούς, οι οποίοι μπορεί να μην εκδηλωθούν άμεσα, αλλά να συσσωρεύονται σταδιακά», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη.

Στην έκθεση επισημαίνεται η «ραγδαία» άνοδος των επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Ασία, ως βασικός μοχλός ανάπτυξης. Παράλληλα, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι εάν οι προσδοκίες για σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα δεν επαληθευτούν, θα μπορούσε να προκύψει απότομη διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με πιθανές επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, υπονομεύοντας τον πλούτο των νοικοκυριών.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική, παρά τις εμπορικές αναταράξεις, ωστόσο αυτό καλύπτει βαθύτερες αδυναμίες που σχετίζονται με την υπερσυγκέντρωση επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα», ανέφεραν σε κοινή τους τοποθέτηση ο Γκουρινσά και ο Τόμπιας Άντριαν. Όπως υπογράμμισαν, οι επενδύσεις που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη διαθέτουν μετασχηματιστική δυναμική, αλλά ταυτόχρονα ενέχουν χρηματοοικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους που απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από τους δασμούς και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο αναμένεται να αμβλυνθούν μέσα στο 2025 και το 2027. Παρ’ όλα αυτά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμπορικών συγκρούσεων και υιοθέτησης πιο προστατευτικών πολιτικών από περισσότερα κράτη, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων και να διατηρήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη

Το ΔΝΤ ευθυγραμμίζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα ως προς την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την παγκόσμια οικονομία, υιοθετώντας πιο αισιόδοξο τόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα παγκόσμια ανάπτυξη 2,6% για το τρέχον έτος.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΔΝΤ αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026, υψηλότερο από την πρόβλεψη του 2,1% που είχε διατυπωθεί τον Οκτώβριο, με βασικούς παράγοντες στήριξης τη δημοσιονομική πολιτική και τα χαμηλότερα επιτόκια. Για το 2027, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 2%.

«Η ώθηση που προέρχεται από τον τεχνολογικό τομέα αναμένεται να εξασθενήσει, ωστόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της μειωμένης μετανάστευσης και της επιβράδυνσης της κατανάλωσης», σημειώνει το Ταμείο.

Παράλληλα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,3% φέτος, ενώ για την Κίνα εκτιμάται ανάπτυξη της τάξης του 4,5%.

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