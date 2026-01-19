Καναδάς: Στο 2,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο - Πίεση από τα τρόφιμα

Υψηλότερα από τις προβλέψεις κινήθηκε ο πληθωρισμός στον Καναδά τον Δεκέμβριο, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 2,4%, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε παρά τη σημαντική πτώση των τιμών της βενζίνης, αιφνιδιάζοντας τους αναλυτές, οι οποίοι σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ότι ο δείκτης θα παρέμενε στο 2,2% του Νοεμβρίου.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2%, λιγότερο από τη μείωση 0,3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Την ίδια στιγμή, οι δομικοί δείκτες πληθωρισμού, που εξαιρούν τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες τιμών, παρουσίασαν γενικευμένη υποχώρηση, υποδηλώνοντας περιορισμό των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Η ταχύτερη από το αναμενόμενο επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως σε επιδράσεις βάσης. Τον Δεκέμβριο του 2024, η καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε προσωρινή απαλλαγή σειράς προϊόντων από τον φόρο καταναλωτικών αγαθών, μεταξύ των οποίων τρόφιμα από εστιατόρια, παιχνίδια και ορισμένα αλκοολούχα ποτά.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές στα εστιατόρια αναδείχθηκαν στον σημαντικότερο παράγοντα ανόδου του πληθωρισμού, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε ετήσια βάση, από 3,3% τον Νοέμβριο. Σε ευρύτερο επίπεδο, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2023.

Αντίβαρο στις πληθωριστικές πιέσεις αποτέλεσε η βενζίνη, οι τιμές της οποίας μειώθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, οι μικρότερες ετήσιες μειώσεις στο κόστος των αεροπορικών μεταφορών και των ταξιδιών συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση του γενικού δείκτη τιμών.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο ο γενικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα του Καναδά. Υπό αυτό το πρίσμα, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας, με επικεφαλής τον διοικητή Τιφ Μάκλεμ, διατήρησαν το βασικό επιτόκιο στο 2,25% τον περασμένο μήνα, υιοθετώντας στάση αναμονής ενόψει των εξελίξεων στο μέτωπο των τιμών.