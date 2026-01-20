Πρωτοφανές: Το Ισραήλ κατεδάφισε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ κατεδάφισε την Τρίτη (20/1) κτίσματα εντός του συγκροτήματος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αφού είχε καταλάβει τον χώρο πέρυσι, σε μια ενέργεια που η υπηρεσία καταδίκασε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, υπό την παρουσία ισραηλινών δυνάμεων, μπουλντόζες κατεδάφισαν αρκετά μεγάλα κτίρια καθώς και μικρότερες κατασκευές εντός του συγκροτήματος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), όπου στο παρελθόν εργάζονταν δεκάδες υπάλληλοι της υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η UNRWA, την οποία το Ισραήλ έχει κατηγορήσει για μεροληψία, δεν χρησιμοποιεί το κτίριο από τις αρχές του περασμένου έτους, αφού οι ισραηλινές αρχές της διέταξαν να εκκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις της και να διακόψει τις δραστηριότητές της.

«Άνευ προηγουμένου επίθεση»

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Τζόναθαν Φάουλερ, δήλωσε στο Reuters ότι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα γύρω στις 7 το πρωί τοπική ώρα (05:00 GMT), απομάκρυναν τους φύλακες ασφαλείας και στη συνέχεια έφεραν μπουλντόζες για να ξεκινήσουν την κατεδάφιση των κτιρίων.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της UNRWA και των εγκαταστάσεών της και συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Φάουλερ.

Πρώην στελέχη της UNRWA ανέφεραν ότι τα κτίσματα που κατεδαφίστηκαν την Τρίτη χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ανθρωπιστικής βοήθειας που προοριζόταν για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η σημερινή καταστροφή από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα προς τον κόσμο ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που μπορεί να καταστρέφει το διεθνές δίκαιο και να μένει ατιμώρητη», δήλωσε ο Χάκαμ Σάχουαν, πρώην διευθυντής προσωπικού της έδρας της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Επισημαίνεται ότι το ισραηλινό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο τον Οκτώβριο του 2024 που απαγορεύει στην UNRWA να δραστηριοποιείται στη χώρα και απαγορεύει στους κρατικούς αξιωματούχους να έχουν οποιαδήποτε επαφή με την υπηρεσία.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εμφανίζεται μπροστά από το συγκρότημα της UNRWA, την ώρα που μπουλντόζα ξεκινούσε την κατεδάφισή του.

«Είναι μια ιστορική ημέρα, είναι γιορτή», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ.

Το Ισραήλ έχει καταγγείλει από τη μεριά του ότι ορισμένοι υπάλληλοι της UNRWA ήταν μέλη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς και συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και η οποία οδήγησε στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, στον πόλεμο αυτό έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 71.000 Παλαιστίνιοι.

Η UNRWA έχει απολύσει αρκετά μέλη του προσωπικού της, ωστόσο έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις για όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον υπαλλήλων της. Ο Φάουλερ έχει δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι το Ισραήλ διεξάγει μια «διαρκή εκστρατεία παραπληροφόρησης» κατά της UNRWA.