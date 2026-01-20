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Συρία: 200 μαχητές του ΙSIS δραπέτευσαν από τη φυλακή Σαντάντι
Ειδήσεις
17:27 - 20 Ιαν 2026

Συρία: 200 μαχητές του ΙSIS δραπέτευσαν από τη φυλακή Σαντάντι

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 200 χαμηλόβαθμοι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους απέδρασαν τη Δευτέρα από τη φυλακή Σαντάντι στη Συρία, όταν οι φρουροί των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, εγκατέλειψαν την εγκατάσταση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να συλλάβουν εκ νέου πολλούς από τους δραπέτες.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι πριν από τις 19 Ιανουαρίου περίπου 600 αλλοδαποί μαχητές του ΙΚ είχαν μεταφερθεί από τη Σαντάντι σε άλλες φυλακές και εξακολουθούν να κρατούνται. Οι SDF δήλωσαν ότι έχασαν τον έλεγχο της φυλακής έπειτα από συγκρούσεις με δυνάμεις πιστές στη Δαμασκό, επισημαίνοντας πως η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριών χιλιομέτρων από βάση του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παρέμβαση, παρά τις εκκλήσεις τους.

Την ίδια ώρα, οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρθηκαν και από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου φιλοξενούνται οικογένειες τζιχαντιστών, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα περιοχών που απειλούνται από τον συριακό στρατό. Στο αλ-Χολ διαμένουν περίπου 24.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 15.000 Σύροι και 6.300 ξένες γυναίκες και παιδιά από 42 χώρες.

Η Ιλχάμ Αχμάντ, υψηλόβαθμη Κούρδισσα αξιωματούχος, δήλωσε ότι η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο συριακό κράτος «έχει πάψει να ισχύει», καταγγέλλοντας συνεχιζόμενες επιθέσεις και απουσία διαλόγου από τη Δαμασκό. Παράλληλα, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης επιβεβαίωσαν ότι οι συνομιλίες με την κεντρική εξουσία έχουν καταρρεύσει πλήρως, ενώ ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις γύρω από τις κουρδικές περιοχές.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας δήλωσε έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για το αλ-Χολ και τις φυλακές τζιχαντιστών, ενώ πηγές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον διεθνή συνασπισμό για την παράδοση του στρατοπέδου στις συριακές αρχές. Οι SDF κατήγγειλαν, τέλος, τη στάση της διεθνούς κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της» σε μια κρίσιμη καμπή για την ασφάλεια της περιοχής.

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