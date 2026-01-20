ΕΕ-ΗΠΑ: «Παγώνει» η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας λόγω της αντιπαράθεσης για τη Γροιλανδία

Η διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο του 2025, οδηγείται προς αναστολή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC και βρίσκονται κοντά στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) στο Στρασβούργο.

Η συμφωνία είχε κλειστεί έπειτα από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στη Σκωτία και προέβλεπε τη μείωση των αμερικανικών δασμών σε όλες τις εισαγωγές από την ΕΕ στο 15%. Τότε η εξέλιξη είχε θεωρηθεί θετική, δεδομένων των αρχικών απειλών του Τραμπ για επιβολή δασμών έως και 30%.

Ωστόσο, η συμφωνία απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ, και η αρμόδια Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον έλεγχο και την αξιολόγησή της. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω το Σάββατο, όταν ο Τραμπ απείλησε με νέους αμερικανικούς δασμούς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης σχετικά με την πιθανή πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι «η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», στέλνοντας σαφές μήνυμα για το αβέβαιο μέλλον της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ είχε αναστείλει την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αναστολή αυτή λήγει στις 6 Φεβρουαρίου, και εάν δεν υπάρξει παράταση ή έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα τεθούν σε ισχύ από την 7η Φεβρουαρίου.

Η αναστολή της διαδικασίας έγκρισης σηματοδοτεί νέα αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και προσθέτει πίεση στις ήδη τεταμένες διατλαντικές σχέσεις, καθώς η αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την εφαρμογή οικονομικών συμφωνιών.