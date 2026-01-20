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Εμπορικός πόλεμος προ των πυλών: Η Ευρώπη απαντά στις απειλές Τραμπ από το Νταβός
Ειδήσεις
16:30 - 20 Ιαν 2026

Εμπορικός πόλεμος προ των πυλών: Η Ευρώπη απαντά στις απειλές Τραμπ από το Νταβός

Reporter.gr Newsroom
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Ο συναγερμός στην Ευρώπη για την αναζωπύρωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο Akademiker Pension σχεδιάζει να αποεπενδύσει από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries) έως το τέλος του μήνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν επειδή δεν συμμετείχε στο υπό συζήτηση «συμβούλιο ειρήνης» που πρότεινε, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που αντάλλαξε με τον Μακρόν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και προειδοποιώντας ότι το γαλλικό κρασί και η σαμπάνια ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με δασμούς ύψους 200%.

Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την τελευταία ώρα, ο Μακρόν χαρακτήρισε τους προτεινόμενους νέους δασμούς των ΗΠΑ απαράδεκτους, «ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης απέναντι στην εδαφική κυριαρχία».

Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει το εργαλείο κατά του εξαναγκασμού (anti-coercion instrument), πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τους Ευρωπαίους «αφελείς» όσον αφορά τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και το ίδιο τους το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

Στη δική της ομιλία στο Νταβός νωρίτερα σήμερα (20/1), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι πρόσθετοι δασμοί που πρότεινε ο Τραμπ σε σχέση με τη Γροιλανδία αποτελούν «λάθος».

«Στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι συμφωνία», είπε, αναφερόμενη στη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Σκωτία. «Και όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι».

Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε πολλές διευκρινίσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενδεχόμενα αντίποινα, σημειώνοντας μόνο ότι η αντίδραση του μπλοκ θα είναι «αμετακίνητη, ενιαία και αναλογική».

Αντίστοιχα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ρωτήθηκε για πιθανά αντίμετρα καθώς ολοκληρωνόταν στις Βρυξέλλες η δεύτερη ημέρα των συναντήσεων των υπουργών Οικονομικών.

«Κρατάμε όλες τις επιλογές ανοιχτές. Δεν αποκλείουμε καμία επιλογή», δήλωσε, αναφερόμενος ωστόσο σε ενδεχόμενους ανταποδοτικούς δασμούς και σημειώνοντας ότι έχει ήδη γίνει εκτεταμένη προπαρασκευαστική εργασία, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα -μια αναφορά στα αγαθά αξίας 93 δισ. ευρώ που εξετάζει η ΕΕ.

Παρά τις κλιμακούμενες εντάσεις με τις ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν πάντως να έχουν κατ’ ιδίαν επαφές με τον Τραμπ στο Νταβός, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβεβαιώνει ότι θα συναντηθεί με «διάφορα μέρη» για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Αυτό, ωστόσο, προσφέρει μικρή παρηγοριά στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι θα παραλείψει τη φετινή διοργάνωση, κάτι που αντανακλά τη μειούμενη σημασία του πολέμου στην Ουκρανία στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό τοπίο — τουλάχιστον από την οπτική γωνία του Τραμπ.

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