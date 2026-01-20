Φειδίας: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ευρωβουλευτή για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) έχει τεθεί ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, έπειτα από καταγγελίες που αφορούν πιθανή διασπάθιση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διερεύνηση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, μετά την υποβολή σχετικών στοιχείων στην Αρχή κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο.

Η υπόθεση φέρεται να αφορά την ενοικίαση έπαυλης στη Λεμεσό, η οποία δηλώθηκε ως γραφειακός χώρος, με μηνιαίο κόστος που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ. Όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, το ακίνητο χρησιμοποιούνταν στην πράξη ως παραθεριστική κατοικία, ενώ αναφέρονται και κοινωνικές εκδηλώσεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο.

Οι καταγγελίες κατατέθηκαν τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – να κινητοποιηθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και η OLAF, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Οι εμπλεκόμενες αρχές εξετάζουν κατά πόσο η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων συνάδει με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έξοδα των ευρωβουλευτών.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού προχώρησε σε προκαταρκτικό έλεγχο των καταγγελιών, διαβίβασε τον φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνοδευόμενο από παρατηρήσεις και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για έρευνα σε βάρος του. Παράλληλα, σημείωσε ότι προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια τις επόμενες ημέρες μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο ευρωβουλευτής φέρεται να αποδίδει τις καταγγελίες σε πολιτικές σκοπιμότητες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάιο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.