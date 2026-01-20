ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φειδίας: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ευρωβουλευτή για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων
Ειδήσεις
20:56 - 20 Ιαν 2026

Φειδίας: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ευρωβουλευτή για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) έχει τεθεί ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, έπειτα από καταγγελίες που αφορούν πιθανή διασπάθιση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διερεύνηση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, μετά την υποβολή σχετικών στοιχείων στην Αρχή κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο.

Η υπόθεση φέρεται να αφορά την ενοικίαση έπαυλης στη Λεμεσό, η οποία δηλώθηκε ως γραφειακός χώρος, με μηνιαίο κόστος που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ. Όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, το ακίνητο χρησιμοποιούνταν στην πράξη ως παραθεριστική κατοικία, ενώ αναφέρονται και κοινωνικές εκδηλώσεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο.

Οι καταγγελίες κατατέθηκαν τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – να κινητοποιηθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και η OLAF, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Οι εμπλεκόμενες αρχές εξετάζουν κατά πόσο η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων συνάδει με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έξοδα των ευρωβουλευτών.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού προχώρησε σε προκαταρκτικό έλεγχο των καταγγελιών, διαβίβασε τον φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνοδευόμενο από παρατηρήσεις και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για έρευνα σε βάρος του. Παράλληλα, σημείωσε ότι προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια τις επόμενες ημέρες μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο ευρωβουλευτής φέρεται να αποδίδει τις καταγγελίες σε πολιτικές σκοπιμότητες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάιο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές
Τεχνολογία

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης
Πολιτική

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει
Πολιτική

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ