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ΠΟΕ: Έκκληση από το Νταβός για αποκλιμάκωση των εντάσεων και αποφυγή εμπορικού πολέμου
Ειδήσεις
21:14 - 20 Ιαν 2026

ΠΟΕ: Έκκληση από το Νταβός για αποκλιμάκωση των εντάσεων και αποφυγή εμπορικού πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης των διεθνών εντάσεων έστειλε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Ενγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, προειδοποιώντας για τους σοβαρούς κινδύνους που θα είχε μια κλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης σε έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις που έχουν προκληθεί μετά τις δηλώσεις και τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη Γροιλανδία, η επικεφαλής του ΠΟΕ υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να κινηθεί με ψυχραιμία και συνεννόηση. Όπως σημείωσε, μια εμπορική σύγκρουση δεν θα περιοριστεί στα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά θα έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί σε εμπορικό πόλεμο, γιατί ένας τέτοιος πόλεμος δεν πλήττει μόνο όσους συμμετέχουν άμεσα, αλλά επηρεάζει συνολικά τη διεθνή οικονομία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κλίμα των συζητήσεων στο Νταβός αφήνει περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση. «Ας κάνουμε διάλογο, ας συζητήσουμε», ανέφερε, καλώντας όλες τις πλευρές να επιλέξουν τη διπλωματική οδό.

Οι παρεμβάσεις της έρχονται στον απόηχο των απειλών που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο προειδοποίησε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με επιβολή πρόσθετων δασμών, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία από τη Δανία.

Η τοποθέτηση της γενικής διευθύντριας του ΠΟΕ εντάσσεται στις ευρύτερες ανησυχίες που εκφράζονται στο Νταβός για την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων και τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των παγκόσμιων αγορών, με τους διεθνείς οργανισμούς να επιμένουν ότι μόνο μέσα από διάλογο και συνεργασία μπορούν να αποφευχθούν δυσμενείς εξελίξεις.

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