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Γερμανία: Επιφυλάξεις για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ- Φόβοι υπονόμευσης του ΟΗΕ
Ειδήσεις
18:03 - 21 Ιαν 2026

Γερμανία: Επιφυλάξεις για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ- Φόβοι υπονόμευσης του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική έως και αρνητική απέναντι στην προοπτική συμμετοχής της στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, το Βερολίνο θεωρεί ότι το νέο σχήμα μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γερμανική πλευρά εκφράζει σοβαρές ενστάσεις τόσο για τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας όσο και για τις εκτεταμένες εξουσίες που φέρεται να προβλέπεται οτι θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε τη Δευτέρα (19/1) ότι το Βερολίνο εξετάζει ποια μορφή συμβολής θα μπορούσε να έχει στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για τη συμμετοχή της χώρας.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης», η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Νταβός. Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μερτς θα πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος απέφυγε πάντως να τοποθετηθεί επί του ερωτήματος αν η Γερμανία προτίθεται τελικά να αποδεχθεί την πρόταση ένταξης στο Συμβούλιο.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόσκληση, υπογράμμισε ότι η γερμανική κυβέρνηση αξιολογεί την πρωτοβουλία με βασικό κριτήριο το κατά πόσο υπηρετεί την ειρήνη, στόχο τον οποίο, όπως είπε, συμμερίζεται πλήρως το Βερολίνο. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Γερμανία επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κένυα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στα σχέδια της Ουάσιγκτον. «Υπάρχει ήδη συμβούλιο ειρήνης και αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι, παρά την ανάγκη μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός, ο ΟΗΕ παραμένει το θεμέλιο του διεθνούς συστήματος ασφάλειας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου, τα οποία, όπως είπε, η Γερμανία προτίθεται να θέσει στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών και νυν πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ανάθεσης διεθνών αρμοδιοτήτων στο «Συμβούλιο Ειρήνης». Σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων dpa, υπογράμμισε ότι η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων αποτελεί αποκλειστική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να παρέχει νομικά δεσμευτική εντολή για δράση, όπως στην περίπτωση της σύγκρουσης στη Γάζα και μόνο σε αυστηρά καθορισμένο και προσωρινό πλαίσιο.

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