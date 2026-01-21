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Χρηματιστήριο: O Τραμπ γύρισε το πρόσημο - Ράλι της Motor Oil και αξιοσημείωτα ρεκόρ
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17:53 - 21 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: O Τραμπ γύρισε το πρόσημο - Ράλι της Motor Oil και αξιοσημείωτα ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το αρνητικό άνοιγμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών εκμεταλλεύθηκε το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός και έκλεισε με κέρδη τη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1).

Η αναφορά και μόνο του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση βίας για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία προκάλεσε μία ευφορία στους επενδυτές διεθνώς. Στην Ευρώπη και τη Wall Street υπήρξε άνοδος των δεικτών και το ίδιο συνέβη και στο ΧΑ προς το φινάλε της συνεδρίασης.

Στο κλίμα αυτό, ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 0,53% στις 2.287.,17 μονάδες. Να σημειωθεί πως στο χαμηλό ημέρας, ο ΓΔ είχε βρεθεί στις 2.200,72 μονάδες.

Εκτός από τον Τραμπ, υπήρξαν και εντός των τειχών θετικές εξελίξεις που επηρέασαν τη συνεδρίαση, όπως η θετική έκβαση στο ΔΣ της ΕΧΑΕ, αλλά φυσικά και η ολοκλήρωση του deal ΟΠΑΠ-Allwyn.

Στο ταμπλό ξεχώρισε πάντως το ράλι της MOH με άνοδο +4%, αλλά και της ΠΕΙΡ, που με +2% άγγιξε υψηλά 5ετίας. Νέο ιστορικό υψηλό για τη CENERGY, ενώ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ συνέχισε το σερί της.

Σε επίπεδα ρεκόρ και η AKTOR, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, αξίζει να αναφέρουμε το άλμα της Dimand.

Αναλυτικά οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

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