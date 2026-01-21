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ΣΥΡΙΖΑ κατά ΝΔ για Mercosur: Άλλη ψήφος στις Βρυξέλλες, άλλη γραμμή στην Ελλάδα
Πολιτική
17:53 - 21 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ κατά ΝΔ για Mercosur: Άλλη ψήφος στις Βρυξέλλες, άλλη γραμμή στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Για «υποκριτική στάση» κατηγορεί τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προσφυγή στο Δικαστήριο της Ε.Ε. σχετικά με τη συμφωνία Mercosur.  

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου σε σχετική ανακοίνωση, «με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Αριστεράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια εξέλιξη που συνιστά καθαρή νίκη για τους αγρότες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς αναστέλλεται η ισχύς της συμφωνίας μέχρι να υπάρξει γνωμοδότηση».

«Την ίδια στιγμή, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν την πρόταση παραπομπής, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά ότι στέκονται απέναντι στα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις επιζήμιες επιλογές της Κομισιόν», προσθέτει.

«Άλλη ψήφος στις Βρυξέλλες, άλλη γραμμή στην Ελλάδα»

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας εμφανίστηκε εκ των υστέρων να δηλώνει ότι «καλώς παραπέμφθηκε» η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλη ψήφος στις Βρυξέλλες, άλλη γραμμή στην Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι υποκρισία.

Η αλήθεια είναι μία:

Η Αριστερά στην Ευρώπη και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μπλόκαρε μια συμφωνία που απειλεί τους Έλληνες αγρότες, υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας, αμφισβητεί την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και περιορίζει τη δημοκρατική και κοινοβουλευτική εποπτεία της εμπορικής πολιτικής».

«Η Νέα Δημοκρατία στάθηκε απέναντι. Στάθηκε απέναντι στα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και για αυτό το λόγο πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Είναι επικίνδυνη», συμπληρώνει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τους αγρότες και την κοινωνία. Απέναντι στις μεθοδεύσεις και τα μεγάλα συμφέροντα», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

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