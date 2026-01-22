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Τραμπ: «Ανώμαλο» το μίσος ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι
Ειδήσεις
11:36 - 22 Ιαν 2026

Τραμπ: «Ανώμαλο» το μίσος ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα «ανώμαλο μίσος» μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής ηγεσίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε όμως ότι μια συμφωνία ειρήνης βρίσκεται πλέον πιο κοντά, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει εκ νέου ρόλο διαμεσολαβητή.

Μιλώντας την Τετάρτη (21/1) στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ ανέφερε ότι «υπάρχει τεράστιο μίσος ανάμεσα στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν» και πρόσθεσε ότι αυτό «δεν βοηθά τις διευθετήσεις». Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε πως και οι δύο πλευρές επιθυμούν μια συμφωνία. «Νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να κλείσει μια συμφωνία. Νομίζω ότι και η Ουκρανία θέλει. Και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Αν δεν το κάνουν, τότε είναι ανόητοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός την Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές βρίσκονται «αρκετά κοντά» σε συμφωνία, με τον Γουίτκοφ να δηλώνει στο CNBC ότι το ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης παραμένει το τελευταίο μεγάλο αγκάθι σε έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την Πέμπτη, ο Γουίτκοφ ανέφερε εκ νέου στο Νταβός, σύμφωνα με το Reuters, ότι απομένει «ένα τελευταίο ζήτημα» προς επίλυση. «Αν και οι δύο πλευρές θέλουν πραγματικά να το λύσουν, τότε θα λυθεί», σημείωσε.

Παρά τις εξελίξεις, η Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο των διαβουλεύσεων ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας. Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι μια δυσμενής ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Ρωσία να επανέλθει μελλοντικά στην Ουκρανία, με τις ανησυχίες να είναι εντονότερες σε χώρες πρώτης γραμμής όπως η Πολωνία και η Φινλανδία.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε στο CNBC ότι, ανεξάρτητα από το αν επιτευχθεί ειρήνη, η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. «Αν υπογραφεί ειρήνη, η Ρωσία θα προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να επιτεθεί ξανά στο μέλλον. Αν όχι, ο πόλεμος θα συνεχιστεί», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επανέλαβε τις επικρίσεις του προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «επωμίστηκαν το βάρος» της Συμμαχίας επί χρόνια. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ τόνισε ότι η χώρα του, που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα σύνορα της Συμμαχίας απέναντι στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι «η Φινλανδία ξέρει πώς να το κάνει».

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