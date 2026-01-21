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Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Γουίτκοφ στη Μόσχα - Την Πέμπτη (22/1) η κρίσιμη συνάντηση
Ειδήσεις
13:59 - 21 Ιαν 2026

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Γουίτκοφ στη Μόσχα - Την Πέμπτη (22/1) η κρίσιμη συνάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη (21/1), θα μεταβεί στη Μόσχα προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ότι το αίτημα για τη συνάντηση προήλθε από τη ρωσική πλευρά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο CNBC, θα ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. «Πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο Ρώσο πρόεδρο, προσθέτοντας ότι «οι Ρώσοι ήταν εκείνοι που ζήτησαν το ραντεβού», κάτι που, κατά την άποψή του, συνιστά σημαντικό μήνυμα.

Την επικείμενη συνάντηση επιβεβαίωσε και το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγές του Κρεμλίνου.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει πως προετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο πλαίσιο επαφών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για τις συνομιλίες.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γουίτκοφ απάντησε ότι θεωρεί πιθανή τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, επισημαίνοντας ότι του έχει ήδη απευθυνθεί σχετική πρόσκληση.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου θα συνεχιστούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 14:04
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