Ανακούφιση στη Δανία για τη Γροιλανδία, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές προς τον Τραμπ

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαιρέτισε την Πέμπτη (22/1) τη μεταστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι η Κοπεγχάγη είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για το φιλόδοξο σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome».

Σε επίσημη δήλωσή της, η Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε «καλό και φυσικό» το γεγονός ότι το θέμα της ασφάλειας στην Αρκτική συζητήθηκε μεταξύ του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι επιτεύχθηκε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασία στο Golden Dome, καθώς και πρόσβαση των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους σε δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών πόρων.

Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως υποχώρηση από την πλευρά του Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια υποστήριζε την ανάγκη αμερικανικού ελέγχου της αυτοδιοικούμενης –αλλά ανήκουσας στο Βασίλειο της Δανίας– Γροιλανδίας, χωρίς μάλιστα να αποκλείει στο παρελθόν ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η Δανή πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Μαρκ Ρούτε τόσο πριν όσο και μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός, σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι «πλήρως ενήμερο» για τη θέση της Κοπεγχάγης. «Μπορούμε να διαπραγματευτούμε τα πάντα σε πολιτικό επίπεδο –την ασφάλεια, τις επενδύσεις, την οικονομία. Όμως δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας. Και έχω ενημερωθεί ότι αυτό δεν τέθηκε ως ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το Βασίλειο της Δανίας επιθυμεί να συνεχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμάχους για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο Golden Dome, υπό την προϋπόθεση του απόλυτου σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας.

Το Golden Dome, που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2025 και συχνά συγκρίνεται με το ισραηλινό «Iron Dome», αποτελεί ένα φιλόδοξο και πολυδάπανο σχέδιο με στόχο την πλήρη θωράκιση των ΗΠΑ απέναντι σε κάθε είδους πυραυλική απειλή. «Θα συμμετέχουν στο Golden Dome και θα συμμετέχουν και στα δικαιώματα ορυκτών – όπως κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα».

Λίγο πριν από τη συνέντευξή του, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες –μεταξύ αυτών η Δανία, η Γερμανία και η Γαλλία– οι οποίες είχαν αντιταχθεί στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα θετικά, με τα χρηματιστήρια να καταγράφουν άνοδο.

Η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, της εγγύτητάς της σε νέες αρκτικές θαλάσσιες οδούς και του πλούσιου υπεδάφους της σε υδρογονάνθρακες, κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, καθιστώντας την κομβικό παράγοντα στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό του Βορρά.