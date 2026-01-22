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ΟΑΣΑ: Αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων μετά την κακοκαιρία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:24 - 22 Ιαν 2026

ΟΑΣΑ: Αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων μετά την κακοκαιρία

Reporter.gr Newsroom
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Στον απόηχο της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τροποποιήσεις  λεωφορειακών γραμμών.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

  • Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα.
  • Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
  • Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).
  • Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).
  • Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).
  • Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 11:24
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