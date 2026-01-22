ΟΑΣΑ: Αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων μετά την κακοκαιρία

Στον απόηχο της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις: Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα.

Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).

Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.