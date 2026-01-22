Τουρκία: Πέμπτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε σε νέα μείωση του βασικού της επιτοκίου για πέμπτο διαδοχικό μήνα, αιφνιδιάζοντας τις αγορές, καθώς από τον Δεκέμβριο επιβραδύνει τον ρυθμό της νομισματικής χαλάρωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο από το 38% στο 37%, κίνηση που ήταν πιο ήπια σε σχέση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Συγκεκριμένα, όλοι πλην τριών ανέμεναν μείωση κατά 150 μονάδες βάσης.

Μετά την ανακοίνωση, οι τουρκικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Η απόφαση για συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής αποδίδεται στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να επιτύχει τον επίσημο στόχο πληθωρισμού του 24% έως το τέλος του έτους. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές προειδοποιούν για ενδεχόμενες ανοδικές πιέσεις στις τιμές κατά τους πρώτους μήνες του 2026.