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Σάλος στις ΗΠΑ σε επιχείρηση του ICE: Τέσσερα παιδιά συνελήφθησαν στη Μινεάπολη
Ειδήσεις
20:05 - 22 Ιαν 2026

Σάλος στις ΗΠΑ σε επιχείρηση του ICE: Τέσσερα παιδιά συνελήφθησαν στη Μινεάπολη

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπηρεσίες μετανάστευσης των ΗΠΑ συνέλαβαν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αξιωματούχους της σχολικής περιφέρειας Κολούμπια Χάιτς. Ανάμεσα στα παιδιά βρίσκεται και ένα 5χρονο αγόρι, προκαλώντας ανησυχία για την τακτική που ακολουθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της σχολικής περιφέρειας, Ζίνα Στένβικ, η σύλληψη του πεντάχρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος συνέβη την Τρίτη, λίγο μετά που τον παρέλαβε ο πατέρας του από το νηπιαγωγείο, μέσα στο δρομάκι του σπιτιού τους. «Γιατί να συλλάβουν έναν 5χρονο; Μη μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας», δήλωσε η Στένβικ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια Μακλάφλιν, αρνήθηκε ότι το παιδί ήταν στόχος της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι η ICE επιχείρησε να συλλάβει τον παράτυπο μετανάστη Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αρίας. Καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν, ο Κονέχο Αρίας έφυγε, αφήνοντας πίσω του το παιδί, ενώ ένας αξιωματικός παρέμεινε μαζί του για λόγους ασφαλείας, προσέθεσε η Μακλάφλιν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Στένβικ, την ίδια ημέρα ένας 17χρονος μαθητής λυκείου συνελήφθη από ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες ενώ πήγαινε στο σχολείο, χωρίς την παρουσία των γονέων του. Επιπλέον, δύο προηγούμενες περιπτώσεις περιλάμβαναν μια 10χρονη που συνελήφθη ενώ πήγαινε στο δημοτικό και βρίσκεται ακόμη σε κέντρο κράτησης στο Τέξας μαζί με τη μητέρα της, καθώς και μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου που συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της μέσα στο διαμέρισμά τους.

Η Στένβικ σημείωσε ότι οι γονείς που μπαίνουν στο στόχαστρο των επιχειρήσεων της ICE ενημερώνονται εάν επιθυμούν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αναθέσουν σε κάποιο πρόσωπο που επιλέγουν οι ίδιοι. Το υπουργείο δεν σχολίασε τη διαβεβαίωση της σχολικής περιφέρειας ότι έχουν συλληφθεί και άλλα παιδιά.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται εν μέσω της ανάπτυξης τουλάχιστον 3.000 πρακτόρων στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της πολιτικής Τραμπ για την καταστολή της μετανάστευσης, που περιγράφεται από τον Αμερικανό πρόεδρο ως «μάχη» κατά βίαιων εγκληματιών. Η κίνηση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της από τις ομοσπονδιακές αρχές, ειδικά όσον αφορά την εμπλοκή ανηλίκων.

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