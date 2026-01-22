Αλβανία: «Ναι» από τη Βουλή στη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε το κοινοβούλιο της Αλβανίας την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης, την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση και επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 110 βουλευτές σε σύνολο 140.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Αλβανίας «πράξη καλής θέλησης» και «ιδιαίτερη τιμή», υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τον διεθνή ρόλο της χώρας και τη θέση της στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Όπως σημείωσε, η παρουσία της Αλβανίας στο Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» των παγκόσμιων εξελίξεων, παραπέμποντας και σε σχετική δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ από το Νταβός.

Στο ίδιο Συμβούλιο εντάσσεται και το Κόσοβο, στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είχαν στηρίξει την ανεξαρτητοποίησή του από τη Σερβία το 2008. Παράλληλα, η απερχόμενη κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει συμφωνήσει επίσης με τη συμμετοχή της χώρας, με την επικύρωση της απόφασης να αναμένεται από το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βούλγαρος διπλωμάτης και πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, Νικολάι Μλαντένοφ, εξελέγη Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα στο Συμβούλιο.

Μέχρι στιγμής, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι δεν προτίθενται να υπογράψουν τον ιδρυτικό Χάρτη του Συμβουλίου, τουλάχιστον προς το παρόν. Το Παρίσι εκφράζει επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι ορισμένες πτυχές της πρωτοβουλίας ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ το Λονδίνο ανησυχεί για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στη διαδικασία.