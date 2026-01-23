Πούτιν: Η Ρωσία ήταν και (θα) είναι ηγέτιδα δύναμη στην Αρκτική

Το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν χώρες εκτός Αρκτικής σημείωσε σήμερα (Παρασκευή, 23/1) ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «ιδιαίτερα σημαντικό».

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, πλέον όχι μόνο οι χώρες της Αρκτικής, αλλά και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο δίνουν αυξημένη προσοχή σε όσα συμβαίνουν στην Αρκτική», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με φοιτητές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία «αναμφίβολα υπήρξε ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη της Αρκτικής επί πολλές δεκαετίες».

«Κατασκευάζουμε παγοθραυστικά, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει την ισχύ που έχει η Ρωσία στον συγκεκριμένο τομέα και ότι η Μόσχα σκοπεύει να προχωρήσει περισσότερο.

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Αρκτική «δεν είναι καθόλου αστείο θέμα· είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό». Επεσήμανε, δε, τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τη Ρωσία, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

«Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ άλλοι λένε ότι έχουμε ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά της και πλέον κινούμαστε προς την αντίστροφη πορεία», είπε συγκεκριμένα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το Κρεμλίνο θα συνεχίσει τα σχέδια εξερεύνησης και ανάπτυξης της Αρκτικής.

«Ό,τι κι αν συμβαίνει, θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε αυτή την περιοχή, γιατί το μισό έδαφος της Ρωσίας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, στην Αρκτική», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν στον απόηχο των τοποθετήσεων του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να επιμένει ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ενταχθεί στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανέφερε, μάλιστα, ότι έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν επωφελής για τη χώρα του.