Συναγερμός στο Μπρονξ από φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία : Φόβοι για νεκρούς και τραυματίες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπου μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφη πολυκατοικία έπειτα από ισχυρή έκρηξη, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις συνδέεται με διαρροή φυσικού αερίου. Οι αρχές κάνουν λόγο για αναφορές νεκρών και τραυματιών, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε γρήγορα στους ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους. Κάτοικοι, εγκλωβισμένοι από τις φλόγες και τον πυκνό καπνό, αναγκάστηκαν να κρεμαστούν από τα παράθυρα ζητώντας βοήθεια, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν δραματικές εικόνες από το σημείο.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB January 24, 2026

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα, αναπτύσσοντας κλίμακες για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων, ενώ ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία παραμένουν στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από ώρες, η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άτομα ενδέχεται να παραμένουν μέσα στο κτήριο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η στατικότητα της πολυκατοικίας, με τις αρχές να αποκλείουν την περιοχή και να πραγματοποιούν ελέγχους για τον κίνδυνο κατάρρευσης. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, με το ενδεχόμενο διαρροής υγραερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων.