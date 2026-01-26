Παρέμβαση Μερτς: Να διερευνηθεί η δολοφονία του Πρέτι στην Μινεσότα από τον ICE

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας από τις αμερικανικές αρχές να διερευνήσουν σε βάθος τις συνθήκες υπό τις οποίες ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 37χρονο άνδρα στη Μινεάπολη.

Αφορμή για την παρέμβαση του Γερμανού καγκελάριου αποτέλεσε η βάναυση καταστολή διαδηλώσεων στην πολιτεία της Μινεσότα, αλλά και το πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό με θύμα τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο από πυρά πρακτόρων της ICE.

«Αναμένω ότι οι αμερικανικές αρχές θα διερευνήσουν τώρα διεξοδικά εάν ήταν απαραίτητο να γίνει χρήση πυροβόλων όπλων στη συγκεκριμένη περίπτωση», δήλωσε ο κ. Μερτς, μιλώντας σε συνέδριο για την ενέργεια στο Αμβούργο, προσθέτοντας ότι το επίπεδο βίας που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικό».

Παράλληλα, οι γονείς του 37χρονου θύματος καταδίκασαν με έντονο τρόπο τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, κάνοντας λόγο για «αηδιαστικά ψέματα» σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του γιου τους. Απέρριψαν δε κατηγορηματικά την εκδοχή ότι ο πράκτορας πυροβόλησε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι ο Άλεξ Πρέτι δεν προέβαλε βίαιη αντίσταση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων, εντείνοντας τη διεθνή κριτική για τις πρακτικές των αμερικανικών αρχών επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αστυνομική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.