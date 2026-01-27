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Τραμπ με αιχμές σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ: «Χωρίς τις ΗΠΑ το Ισραήλ δεν θα υπήρχε»
Ειδήσεις
18:06 - 27 Ιαν 2026

Τραμπ με αιχμές σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ: «Χωρίς τις ΗΠΑ το Ισραήλ δεν θα υπήρχε»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αιχμές τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα των ΗΠΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον ρόλο της Ουάσινγκτον στις εξελίξεις γύρω από το Ισραήλ και το Ιράν.

Μιλώντας την Τρίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό WABC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν θα υπήρχε χωρίς εμάς», αποδίδοντας καθοριστική σημασία στις ενέργειες της κυβέρνησής του και στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά του Ιράν την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει μια «μεγάλη αρμάδα» προς την περιοχή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύναμη μεγαλύτερη από τον στολίσκο που είχε αναχαιτίσει πλοία προερχόμενα από τη Βενεζουέλα. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον ελπίζει «να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει», αφήνοντας ωστόσο σαφές το μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, σχολιάζοντας τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Δήλωσε ότι θα «χαιρόταν να τον δει να πετυχαίνει» και να συμβάλλει στην επιτυχία της πόλης, αναγνωρίζοντας πως διαθέτει «πολύ καλή προσωπικότητα και σημαντικά προσόντα». Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει τις επιφυλάξεις του, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές θέσεις και αντιλήψεις του Μαμντάνι «δεν έχουν αποδώσει στην πράξη».

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