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Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα και ειρηνικές διαδηλώσεις μετά το κύμα βίας στη Μινεσότα
Ειδήσεις
18:30 - 27 Ιαν 2026

Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα και ειρηνικές διαδηλώσεις μετά το κύμα βίας στη Μινεσότα

Reporter.gr Newsroom
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Η Μελάνια Τραμπ απηύθυνε μήνυμα ενότητας και αυτοσυγκράτησης μετά τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν στη Μινεσότα, παίρνοντας για πρώτη φορά δημόσια θέση για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατο δύο διαδηλωτών και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Fox and Friends, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε τόσο για τις εξελίξεις στη Μινεσότα όσο και για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει, το οποίο αποκαλύπτει στιγμές από τα παρασκήνια πριν από την αναβίωση της τελετής ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, στις 2 Ιανουαρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση της παρουσιάστριας Ainsley Earhardt σχετικά με το πόσο ενεργό ρόλο έχει στην καθημερινότητα του Αμερικανού προέδρου, η Μελάνια Τραμπ παραδέχθηκε ότι συχνά εκφράζει ανοιχτά την άποψή της. «Του δίνω τις συμβουλές μου και του λέω τι πιστεύω. Μερικές φορές με ακούει, άλλες όχι. Το σημαντικό είναι ότι είμαι εδώ για να τον στηρίζω και θεωρώ πως η ανοιχτή επικοινωνία είναι απαραίτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρώτη δημόσια δήλωσή της για τη βία που σημειώθηκε στη Μινεσότα. Η Πρώτη Κυρία καταδίκασε τα επεισόδια και έκανε έκκληση για ειρηνικές διαδηλώσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα σε μια περίοδο έντασης. «Χρειαζόμαστε να ενωθούμε. Καλώ για ενότητα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πρόσφατα «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, όσο και με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ, οι επαφές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρχών, με στόχο να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι οι διαδηλώσεις θα διεξαχθούν ειρηνικά, χωρίς νέα επεισόδια. «Είμαι ενάντια στη βία. Παρακαλώ, αν διαδηλώσουμε, να το κάνουμε ειρηνικά. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», υπογράμμισε.

Ο ίδιος ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι είχε «πολύ καλές» συνομιλίες με την πολιτειακή και δημοτική ηγεσία της Μινεσότα, καθώς οι διαδηλώσεις εντάθηκαν μετά τη θανατηφόρα δολοφονία του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο, γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο κοινωνικής αναταραχής.

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