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Πυρά Μπάιντεν κατά Τραμπ: Προδοσία των θεμελιωδών αξιών μας όσα έγιναν στη Μινεάπολη
Ειδήσεις
20:19 - 27 Ιαν 2026

Πυρά Μπάιντεν κατά Τραμπ: Προδοσία των θεμελιωδών αξιών μας όσα έγιναν στη Μινεάπολη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε την Τρίτη (27/1) σφοδρή δημόσια επίθεση κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Μινεάπολη, κατηγορώντας την ότι πρόδωσε τις «θεμελιώδεις αξίες» της χώρας μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς που κόστισαν τη ζωή στη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, εν μέσω διαδηλώσεων κατά επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Αν και δεν κατονόμασε ευθέως τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι πολίτες της Μινεσότα «υπέφεραν στα χέρια αυτής της Διοίκησης», σε μία από τις πιο αιχμηρές πολιτικές παρεμβάσεις του μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — πόσο μάλλον όταν προέρχονται από την ίδια μας την κυβέρνηση και στρέφονται κατά Αμερικανών πολιτών», προειδοποίησε, επαινώντας τους κατοίκους της πολιτείας επειδή υπενθύμισαν «τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός».

Ο πρώην πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με έκκληση για δικαιοσύνη μέσω «πλήρων, δίκαιων και διαφανών ερευνών» για τους θανάτους των δύο πολιτών.

Ολόκληρη η δήλωση του Τζο Μπάιντεν, όπως αναρτήθηκε στο Facebook:

«Όσα εκτυλίχθηκαν στη Μινεάπολη τον τελευταίο μήνα προδίδουν τις πιο βασικές αξίες μας ως Αμερικανοί. Δεν είμαστε ένα έθνος που πυροβολεί τους πολίτες του στους δρόμους. Δεν είμαστε ένα έθνος που επιτρέπει τη βίαιη κακοποίηση πολιτών επειδή ασκούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Δεν είμαστε ένα έθνος που ποδοπατά την Τέταρτη Τροπολογία και ανέχεται οι γείτονές μας να ζουν υπό καθεστώς τρόμου.

Ο λαός της Μινεσότα στάθηκε όρθιος — βοηθώντας μέλη της κοινότητας σε αδιανόητες συνθήκες, υψώνοντας τη φωνή του απέναντι στην αδικία όταν τη βλέπει και ζητώντας λογοδοσία από την κυβέρνηση προς τον λαό. Οι κάτοικοι της Μινεσότα μάς υπενθύμισαν σε όλους τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός, και έχουν υποφέρει αρκετά στα χέρια αυτής της Διοίκησης.

Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχοποιεί Αμερικανούς πολίτες.

Κανένα άτομο δεν μπορεί να καταστρέψει όσα πρεσβεύει και αντιπροσωπεύει η Αμερική — ούτε καν ένας Πρόεδρος — εφόσον εμείς, όλοι οι Αμερικανοί, σταθούμε όρθιοι και μιλήσουμε. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ήρθε η ώρα να το δείξουμε στον κόσμο. Πάνω απ’ όλα, να το δείξουμε στους εαυτούς μας.

Τώρα, η δικαιοσύνη απαιτεί πλήρεις, δίκαιες και διαφανείς έρευνες για τους θανάτους των δύο Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην πόλη που αποκαλούσαν σπίτι τους. Η Τζιλ κι εγώ στέλνουμε δύναμη στις οικογένειες και στις κοινότητες που αγαπούν τον Άλεξ Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ, καθώς όλοι θρηνούμε για τους παράλογους θανάτους τους.»

Η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου μέσα στο αυτοκίνητό της στη Μινεάπολη από πυρά του πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος, ενώ ο Άλεξ Πρέτι έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστό περιστατικό στις 24 Ιανουαρίου, όταν πυροβολήθηκε από πράκτορα της Συνοριοφυλακής.

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