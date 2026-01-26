Μινεσότα: Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς - Αποσύρεται ο υποψήφιος κυβερνήτης καταγγέλλοντας τη δράση της ICE

Σοβαρούς τριγμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Μινεσότα προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του Κρις Μάντελ να αποσυρθεί από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του τη Δευτέρα, καταγγέλλοντας ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μεταναστευτική πολιτική και κάνοντας λόγο για «αντίποινα εις βάρος πολιτών».

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο Μάντελ δήλωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει να ανήκει σε «ένα κόμμα που στηρίζει πράξεις εκφοβισμού και βίας απέναντι στους ίδιους του τους πολίτες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μπορώ να στηρίξω τα εκπεφρασμένα “αντίποινα” των εθνικιστών Ρεπουμπλικανών απέναντι στη Μινεσότα».

Στο σχεδόν 11λεπτο μήνυμά του, ο Μάντελ ξεκαθάρισε ότι αρχικά στήριξε τους διακηρυγμένους στόχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Metro Surge. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η επιχείρηση έχει πλέον ξεφύγει από τον αρχικό της σκοπό και στοχοποιεί πολίτες που δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο ίδιος έκανε αναφορά σε περιστατικά όπου Αμερικανοί πολίτες υποχρεώνονται να φέρουν έγγραφα για να αποδείξουν την υπηκοότητά τους, αλλά και σε περιπτώσεις αστυνομικών ισπανικής και ασιατικής καταγωγής που, σύμφωνα με τον ίδιο, σταματήθηκαν από πράκτορες της ICE στο πλαίσιο «προσχηματικών ελέγχων».

Ο Μάντελ, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, υποστήριξε ακόμη ότι η σημερινή πολιτική γραμμή του κόμματος καθιστά «σχεδόν αδύνατη» την εκλογική νίκη Ρεπουμπλικανού σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για βαθύ ιδεολογικό χάσμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Η αποχώρησή του αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές εσωκομματικές αντιδράσεις μέχρι σήμερα, στον απόηχο της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της Συνοριοφυλακής, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κύμα διαδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Μάντελ είχε δηλώσει πως συνέδραμε νομικά τον πράκτορα της ICE Τζόναθαν Ρος, ώστε να διασφαλίσει εκπροσώπηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε περίπτωση διώξεων. Ο Ρος είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, γεγονός που πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μάντελ έρχεται τη στιγμή που αυξάνονται οι πιέσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο για πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι, εντείνοντας την κρίση στο εσωτερικό του κόμματος.