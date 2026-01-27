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Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει
Ειδήσεις
20:00 - 27 Ιαν 2026

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Reporter.gr Newsroom
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Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (27/1) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και δύο ακόμη στελέχη της εταιρείας, μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές γυναίκες στα Τρίκαλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο του εργοστασίου, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Οι Αρχές αναζητούσαν αρχικά πέντε εργαζόμενες, ενώ λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων εξ αυτών. Μία ακόμη εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται.

Το ωστικό κύμα από την έκρηξη κατέστρεψε τοιχοποιίες και προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής, με αποτέλεσμα το εκτεταμένο εργοστάσιο να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Στο σημείο όπου σήμερα υπάρχει κενό εργάζονταν πέντε γυναίκες της παραγωγής, κοντά στους φούρνους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα, χρησιμοποιώντας την έξοδο που αξιοποιούσαν και κατά την καθημερινή τους εργασία.

Τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων της έκρηξης έχει αναλάβει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, στον χώρο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που να δικαιολογούν την ένταση της έκρηξης, ωστόσο εξετάζεται η παρουσία αμμωνίας και προπανίου ως πιθανό αίτιο.

Παράλληλα, έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι τραυματίες πήραν εξιτήριο το απόγευμα της Δευτέρας (26/1).

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την τραγωδία, τονίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητά της αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Ανακοίνωσε μάλιστα και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzjw662tn4h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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