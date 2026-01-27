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Γεωργιάδης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Δεν κινδυνεύει η υγεία των τριών τραυματιών φιλάθλων
Πολιτική
20:06 - 27 Ιαν 2026

Γεωργιάδης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Δεν κινδυνεύει η υγεία των τριών τραυματιών φιλάθλων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία με οπαδούς του «Δικεφάλου», οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών την Πέμπτη (29/1).

Υπενθυμίζεται ότι από τα 10 άτομα, που βρίσκονταν στο μοιραίο βαν, οι 7 βρήκαν τραγικό τέλος, ενώ 3 μεταφέρθηκαν τραυματίες σε νοσοκομείο, με τον Υπουργό Υγείας να διαβεβαιώνει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης στο OPEN:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων για αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα και την ανείπωτη απώλεια. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκα για το περιστατικό, επικοινώνησα με τον ομόλογό μου υπουργό Υγείας της Ρουμανίας, καθώς και με τον αρμόδιο υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων, και βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή.

Οι τρεις τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους. Φέρουν τραύματα, ωστόσο, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο του Λαντό στο επαρχιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβάλλονται σε περαιτέρω εξετάσεις. Εφόσον κριθεί ιατρικά απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχει κανένας διασωληνωμένος. Είναι τραυματισμένοι, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός. Η ιατρική αξιολόγηση συνεχίζεται.

Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις τραυματισμών, όπως στη σπονδυλική στήλη, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αν αποφασιστεί επίσημα η μεταφορά τους στην Ελλάδα και το επιθυμούν και οι οικογένειες, θα κάνουμε ό,τι απαιτείται.

Το νοσοκομείο της Τιμισοάρα συγκαταλέγεται στα καλύτερα της Ευρώπης, ενώ εκεί έχουν σπουδάσει και πολλοί Έλληνες γιατροί».

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