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Πούτιν–αλ-Σαράα στο Κρεμλίνο: Στο επίκεντρο το μέλλον της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία
Ειδήσεις
17:38 - 28 Ιαν 2026

Πούτιν–αλ-Σαράα στο Κρεμλίνο: Στο επίκεντρο το μέλλον της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Τετάρτη (28/1) στο Κρεμλίνο με τον Σύρο ομόλογό του, Άχμεντ αλ-Σαράα, σε συνομιλίες που επικεντρώθηκαν –μεταξύ άλλων– στο ευαίσθητο ζήτημα της μελλοντικής ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 από τον ισλαμιστικό συνασπισμό του Σαράα, η Μόσχα επιδιώκει να αναπροσαρμόσει τις σχέσεις της με τη νέα ηγεσία της Δαμασκού, με βασικό στόχο τη διατήρηση στρατιωτικού αποτυπώματος στη χώρα και, κατ’ επέκταση, της επιρροής της στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters, η Ρωσία αποσύρει δυνάμεις από το αεροδρόμιο της Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, αν και αναμένεται να διατηρήσει τις κύριες βάσεις της: την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ και τη ναυτική εγκατάσταση στην Ταρτούς, στις μεσογειακές ακτές της χώρας. Πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ερμηνεύεται στη Δαμασκό ως χειρονομία καλής θέλησης, που σηματοδοτεί πως η Μόσχα δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Κουρδοκρατούμενων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, καθώς ο Σαράα προσπαθεί να εδραιώσει τον κεντρικό έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις τηλεοπτικές εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Πούτιν συνεχάρη τον Σύρο πρόεδρο για την πρόοδο στην «αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας». Από την πλευρά του, ο Σαράα –στη δεύτερη επίσκεψή του στη Ρωσία μετά την ανατροπή Άσαντ– ευχαρίστησε τη Μόσχα για τη συμβολή της στη σταθεροποίηση της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με συριακές πηγές, κομβικό θέμα της ατζέντας ήταν ο επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και τη Χμεϊμίμ, τις οποίες η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας στη μετα-Άσαντ εποχή. Παράλληλα, ο Σαράα φέρεται να έθεσε το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη Συρία, καθώς και το ζήτημα αυξημένης ρωσικής εμπλοκής στη νότια Συρία, με παρουσία στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή Κουνέιτρα, κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν, ως ανάχωμα σε ισραηλινές εισβολές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «όλα τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων στη Συρία», καθώς και την οικονομική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις, αποφεύγοντας να σχολιάσει το ενδεχόμενο έκδοσης του Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Μόσχα.

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